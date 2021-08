Harry Kane fehlte im Top-Duell zum Premier-League-Auftakt zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City.

Er sei nach seinem verspäteten Trainingseinstieg noch nicht einsatzbereit, erklärte Tottenham-Trainer Nuno Espirito Santo lediglich.

Dennoch schwebte sein Name beim 1:0 (0:0)-Erfolg von Tottenham gegen City über das Stadion im Londoner Nordosten. Die Spurs-Fans skandierten kurz vor Schluss in Richtung des Wechselwilligen: "Schaust du zu, Harry Kane?"

Auf der Seite von Manchester City wurde deutlich, wie dringend der englische Meister einen neuen Top-Stürmer braucht. Und seit vielen Monaten wird dabei vor allem Spurs-Star Kane genannt.

Spurs-Coach gibt Kane-Update - und lässt sich Seitenhieb nicht nehmen

Man City fehlt ein Torjäger wie Harry Kane

Pep Guardiola erklärte bereits, dass die Skyblues Interesse haben. "Es hängt an Tottenham. Harry ist ein außergewöhnlicher Stürmer", meinte der Spanier. Doch zuletzt sah es danach aus, dass die Spurs-Bosse einen Wechsel innerhalb Englands ablehnen - trotz einer möglichen Ablösesumme von angeblich bis zu 180 Millionen Euro.

Die Leistung gegen Tottenham am frühen Sonntagabend verdeutlichte aber erneut, wie sehr City nach dem Abgang von Sergio Agüero ein echter Neuner, ein torgefährlicher Stürmer auf Top-Niveau fehlt.

Auch Ferran Torres, der gegen Tottenham seine Sache ordentlich machte, oder Gabriel Jesus, der in der 70. Minute für Raheem Sterling ins Spiel kam, sind allenfalls Ergänzungen für die vorderste Position im Strafraum. Ein Stürmer auf dem Level von Agüero, Kane oder Erling Haaland fehlt den Skyblues.

Der ehemalige Liverpool-Profi Graeme Souness fand nach der Niederlage bei "Sky Sports" deutliche Worte: "City braucht einen Torjäger. Das ist keine Raketenwissenschaft. Sie brauchen einen richtig guten zentralen Stürmer, der ihnen 20 Tore in der Saison einbringt." Man könne sich beim Toreschießen nicht auf Mittelfeldspieler wie Ilkay Gündogan verlassen. "Dann haben sie wenig Aussicht auf Erfolg", stellte der englische TV-Experte klar.

Jack Grealish nur mit durchwachsenem Debüt

Diese Lücke im Angriff konnte gegen Tottenham auch Top-Transfer Jack Grealish, für umgerechnet 117,5 Millionen Euro nach Manchester gewechselt, nicht schließen. Der 25-Jährige hatte ein passables Debüt, vor allem in den Halbräumen überzeugte er mit dynamischen Läufen. Die für Grealish typischen Nickligkeiten und seine Zweikampfstärke waren gegen Tottenham auch zu spüren. Doch den nötigen Druck nach vorne oder zwingende Torchancen konnte der Engländer nicht liefern.

Grealish hat damit wie die gesamte Mannschaft noch deutlich Luft nach oben. Denn abseits des deutlichen Übergewichts an Ballbesitz (66 Prozent) hatte Man City nur einige Halbchancen gegen die Spurs. Guardiola selbst war trotz der Niederlage mit seinem Neuzugang zufrieden. "Jack ist in der Nähe des Strafraums einfach gefährlich. Wenn wir in Ballbesitz sind, hat er immer einen Extra-Pass in petto", erklärte der City-Coach.

Auch ohne Agüero sei man "gut genug, um Chancen zu kreieren und Tore zu schießen, also werden wir das auch wieder machen", betonte Guardiola mit Nachdruck. Die Statistik sagt im Moment aber etwas anderes aus.

Zuletzt gab es ein 0:1 im Community Shield gegen Leicester City, davor das bittere 0:1 im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea. "Die Realität ist", gab der City-Trainer zu, "dass wir wenige Chancen zulassen, aber die letzten Spiele trotzdem 0:1 verloren haben. Wir wussten, dass wir Zeit brauchen."

Pep Guardiola steht vor schwieriger Aufgabe

Doch mit der Verpflichtung von Grealish steht Guardiola vor einer weiteren Aufgabe, die Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nicht lösen konnte. Wie können der 25-Jährige und Sterling, beide am besten als Linksaußen, zusammen harmonieren? In der Nationalmannschaft standen sie sich oft im Weg.

Auch gegen Tottenham wurde Grealish nach der Auswechslung von Sterling in der 70. Minute deutlich stärker. Er konnte vermehrt über links angreifen und erzeugte mehr Gefahr als zuvor aus dem Zentrum heraus.

Im stark besetzten Mittelfeld und Angriff der Skyblues wird Guardiola somit einige schwere Entscheidungen treffen müssen. Phil Foden kommt in Kürze nach einer Verletzung zurück. Auch Kevin De Bruyne, der gegen die Spurs noch eingewechselt wurde, dürfte sehr bald wieder von Beginn an auflaufen.

Der City-Kader ist sicher stark besetzt. Die Torgefahr eines Top-Stürmers können aber auch die Stars von Man City nicht einfach reproduzieren. Wollen die Skyblues nicht nur in der Liga, sondern auch in der Champions League endlich den Titel holen, müssen die City-Bosse alle Hebel in Bewegung setzen, um Kane nach Manchester zu holen.

