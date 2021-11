Das Topspiel gegen Tabellenführer Bayern München am 4. Dezember könnte für Haaland noch zu früh kommen.

Insgesamt entspannt sich die personelle Situation aber etwas. Raphael Guerreiro ist laut Rose wieder "fit" und damit auch eine Option für die Startelf gegen Stuttgart. Emre Can steht ebenfalls wieder zu Verfügung, aber nur für einen "Kurzeinsatz".

Auch Youngster Youssoufa Moukoko ist gegen den VfB wieder im Kader. Der 16-Jährige war mit einer Entzündung am Auge von der U21-Nationalmannschaft abgereist. "Unsere Ärzte haben das untersucht und auch ganz gut im Griff", sagte Rose. "Er hat jetzt diese Woche trainiert. Wir müssen das weiter beobachten, er wird auch medikamentös behandelt. Aber er ist grundsätzlich auch eine Option", so der BVB-Coach.

Für den Tabellenzweiten ist es der Start in wegweisende Wochen. Nach dem Spiel gegen Stuttgart geht es bei Sporting Lissabon um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. In der Liga stehen danach die Spiele in Wolfsburg und gegen die Bayern an. "Wir können in den nächsten Tagen und Wochen viele Dinge in die richtigen Bahnen lenken", sagte Rose.

(mit SID)

