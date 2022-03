Natürlich würde Gravenberch zum FC Bayern passen, sagt Dirk Kuyt im Gespräch mit "Goal". In den Niederlanden werde "viel darüber gesprochen, dass er zum FC Bayern wechselt, was ein großartiger Schritt für ihn wäre", so Kuyt, der jedoch gleichwohl auch eine Warnung für den erst 19 Jahre alten Gravenberch parat hat.

"Manchmal gehen Spieler zu schnell, und heutzutage ist es nicht so einfach, den Schritt von der Eredivisie in die Bundesliga oder die Premier League oder zu irgendeiner großen Mannschaft in Europa zu machen, weil das Niveau der Topteams so hoch ist."

Ad

So sei es "manchmal besser, etwas länger zu bleiben" und im gewohnten Umfeld "noch ein paar Spiele zu spielen”.

La Liga Barça eröffnet angeblich Verhandlungen mit Rüdiger-Berater VOR EINER STUNDE

68 Mal lief Gravenberch für Ajax Amsterdam bisher in der Premier League auf, sieben Tore und elf Assists gehen in diesem Zeitraum auf sein Konto. In München wäre er direkter Konkurrent im defensiven Mittelfeld für Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Vor allem Letzterer hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Tolisso und Roca vor Abgang

Zudem wird Corentin Tolisso den Verein am Saisonende wahrscheinlich verlassen, auch Marc Roca soll vor einer Rückkehr nach Spanien stehen. Gravenberch könnte einen der freiwerdenden Kaderplätze einnehmen und sich hinter zwei gestandenen Nationalspielern weiterentwickeln.

"Für mich ist er ein zukünftiger Star, er hat alles, um in den nächsten Jahren ein großartiger Spieler zu sein", sagt Kuyt, weiß aber auch, dass in jungen Jahren Spielminuten das Wichtigste sind.

Das könnte Dich auch interessieren: Seit Monaten in Verhandlungen mit Bayern - warum Gnabry grübelt

"Menschenrechte auf Ersatzbank": Klaveness attackiert FIFA frontal

WM Frontale Kritik an Katar und FIFA: "Für Familien der Verstorbenen sorgen" VOR 2 STUNDEN