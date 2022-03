An der Säbener Straße ist dieser Tage viel zu tun.

Die Führungsetage des FC Bayern muss sich mit einigen der wichtigsten Spieler und deren Vertragssituation beschäftigen und damit die Weichen für die Zukunft stellen.

Allen voran geht es medial vor allem um die Arbeitspapiere von Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski. Etwas unter dem Radar fliegt ein weiterer Leistungsträger und Nationalspieler im besten Alter: Serge Gnabry. Auch der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters läuft am 30. Juni 2023 aus.

Da die Münchner mit aller Macht verhindern wollen, dass nach David Alaba und Niklas Süle ein weiterer Stammspieler den Verein ablösefrei verlässt, soll für die Bosse einem Bericht der "Sport Bild" zufolge feststehen, dass der Nationalspieler bei einer ausbleibenden Verlängerung im Sommer zu Geld gemacht werde.

Der Stand im Gnabry-Poker.

Serge Gnabry: Es geht mal wieder um Wertschätzung

Auf rund zehn Millionen Euro im Jahr wird das Gehalt von Gnabry beim FC Bayern beziffert. Damit gehört der 26-Jährige keineswegs zu den Topverdienern beim Rekordmeister.

Laut einem Bericht der "tz" befinden sich Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller dort an der Spitze, alle sollen in der Gehaltsstufe um 20 Millionen Euro verdienen. Ein Stockwerk tiefer sollen Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Leroy Sané, Lucas Hernandez und Dayot Upamecano zwischen 15 und 20 Millionen Euro jährlich bekommen.

Erst in der dritten Gehaltsklasse taucht der Name Gnabry auf - zusammen mit Marcel Sabitzer und Alphonso Davies. Dass eine Verlängerung in München nur mit einer Aufstockung seines Vertrages einhergehen kann, scheint gesetzt. Die Frage ist: Wieviel Euro ist Gnabry den Verantwortlichen wert?

Bayern-Offensivstar Serge Gnabry Fotocredit: Getty Images

Der "Kicker" berichtete bereits über eine gewisse Unzufriedenheit, die sich bei Gnabry breitgemacht haben soll. Bedenkt man, dass sich die Gespräche zwischen Klub und Spieler schon Monate hinziehen, wird klar, wie kompliziert sich die Lage darstellt.

"Wir werden auf dem Transfermarkt immer vernünftig und im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten handeln", hatte Sportvorstand Salihamidzic kürzlich mit Blick auf die noch immer präsente Coronapandemie auf Kritik geantwortet.

Unzufriedenheit wegen Rolle im Nagelsmann-System?

162 Spiele, 60 Tore und 39 Assists (99 Scorerpunkte) sind die Eckpunkte von Gnabrys Leistungen in seinen dreieinhalb Jahren beim FC Bayern. Eine Visitenkarte, die den Wert des Nationalspielers durchaus unterstreicht und den Sprung in die nächste Gehaltsklasse aus Sicht von Spieler und Berater sicherlich rechtfertigen dürfte.

Doch nur ums Geld geht es in den Verhandlungen dem Vernehmen nach auch nicht. Gnabry soll sich in der Rolle als rechter Schienenspieler unter Trainer Julian Nagelsmann nicht so wohlfühlen, weil er die komplette rechte Seite beackern müsse.

Robert Lewandowski (L) and Serge Gnabry (R) Fotocredit: Getty Images

In der Nationalmannschaft agierte Gnabry unter Bundestrainer Hansi Flick häufig als Mittelstürmer und das mit durchschlagendem Erfolg. In 31 Spielen erzielte er 20 Treffer. Diese Position ist in München jedoch an Lewandowski vergeben - und Gnabry wird diesbezüglich sicherlich keine Ansprüche stellen. Zumindest nicht beim FC Bayern.

Serge Gnabry: Verhandlungen werden kein Selbstläufer

Zuletzt machte ein Gerücht die Runde, David Alaba würde seinem alten Kollegen einen Wechsel in die spanische Hauptstadt zu Real Madrid schmackhaft machen wollen. Wie die "Sport Bild" gebe es lose Kontakte zu Real, Gnabry würde aber nicht daran denken, den Verein im kommenden Sommer in Richtung Madrid zu verlassen.

Dafür wäre dann eine Verlängerung in München vonnöten - und die habe für Gnabry Priorität.

Darüber würde sich auch Nagelsmann freuen, der bereits im Dezember des vergangenen Jahres keinen Hehl daraus machte, dass er auch weiterhin mit dem Spieler plant.

Julian Nagelsmann (l.) und Serge Gnabry Fotocredit: Imago

"Ich frage da jetzt auch nicht jeden Tag nach. Ich signalisiere dem Spieler durch die Arbeit mit ihm, dass ich gerne mit ihm weiterarbeiten möchte. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Ich kenne den Serge schon seit Ewigkeiten. Ich schätze ihn als Mensch unglaublich und als Spieler sowieso – und würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert."

Ein Selbstläufer wird das jedoch nicht. Das haben die Verhandlungen mit Alaba und Süle, die auch hoch angesehen waren und sind, in jüngerer Vergangenheit gezeigt. "Wir im Klub haben andere Menschen wie Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, die sich darum kümmern und die Gespräche führen", sagt Nagelsmann, der aber auch seinen Beitrag leisten will, um Gnabry die Entscheidung so leicht wie möglich zu machen:

"Ich versuche, ihn täglich sportlich zu begleiten auf seinem Weg, damit er immer besser wird, und versuche, so Argumente zu sammeln. Ich freue mich am Ende, wenn er verlängert."

Fortsetzung folgt …

