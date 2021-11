Garra Dembélé hat in der Doku-Serie der renommierten Fußball-Fachzeitung "L'Équipe" bildhaft beschrieben, wie ihm beim SC Freiburg Medikamente verabreicht wurden.

"Ich hatte eine kleine Box. Da stand meine Nummer drauf, die Elf", sagte der einstige Stürmer. Darin hätten sich etwa zehn Pillen befunden, die er nach jedem Training hätte einnehmen müssen.

Es seien "riesige Pillen" darunter gewesen, die sogar im Hals stecken geblieben wären. Er selbst habe keine Ahnung gehabt, was ihm da verabreicht wurde. Dembélé behauptete gar: "Wer die Pillen nicht nahm, bekam eine Geldstrafe."

Dembélé, der als großes Talent galt und 26 Mal für die französische U19-Nationalmannschaft auflief, stand von 2011 bis 2014 bei den Breisgauern unter Vertrag. 2013 lieh ihn der Klub für ein Jahr nach China an Wuhan Zall aus.

Dembélé: "War gedopt, als ich in Deutschland ankam"

Der hohe Medikamenten-Konsum in Freiburg war damals nach eigener Aussage nichts Neues für den Franzosen, der bei seinen vorherigen Stationen in Bulgarien bei Lokomotive Plovdiv (2010) und Levski Sofia (2010/11) ähnliche Erfahrungen gemacht hatte.

Welche Wirkstoffe er damals zu sich nahm, kann Dembélé bis heute nicht sagen. "Das Einzige, was ich garantieren kann, ist, dass bei meiner Unterschrift in Deutschland Produkte in meinem Körper waren, die nicht erlaubt waren. Tatsächlich war ich gedopt, als ich in Deutschland ankam. Ich hatte Hormone in mir und was weiß ich noch", sagte der heute 35-Jährige.

Mit Abstand zum Profisport reflektierte Dembélé, der seine Laufbahn 2017 in der Schweiz beim FC Soloturn beendete, dass es ein massiver Unterschied sei, ob als unbedarfter Zuschauer dabei sei oder als Akteur: "Wenn du selbst drin bist, ist es ein kompliziertes Milieu."

Bei Freiburg hatte sich der 2011 als Rekordtransfer (2,2 Mio. Euro) gekommene Franzose mit Wurzeln in Mali nie richtig durchsetzen können. 2014 wurde sein Vertrag nach nur 19 Bundesliga-Einsätzen aufgelöst.

