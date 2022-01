"Er ist bis auf Weiteres raus aus dem Training", sagte Julian Nagelsmann weiter. Alphonso Davies werde nicht gegen Köln, sondern auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen, erklärte der Bayern-Trainer.

"Laut Ultraschall ist sie nicht so dramatisch. Es sind erst Anzeichen einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung, Anm. d. Red.). Trotzdem muss das ausheilen. Das dauert auf jeden Fall eine gewisse Zeit", führte der 34-Jährige weiter aus.

Ob die Herzmuskelentzündung bei Davies zu 100 Prozent auf Corona zurückzuführen sei, könne er nicht sagen, "die Wahrscheinlichkeit ist aber gegeben, dass es von Corona kommt".

Immerhin kehren in Köln die zuletzt mit Corona infizierten Manuel Neuer, Leroy Sane, Dayot Upamecano, Omar Richards, Corentin Tolisso und Tanguy Nianzou in den Kader des Rekordmeisters zurück. Allerdings stellte Nagelsmann nur bei Torwart und Kapitän Neuer sowie bei Tolisso einen Einsatz von Beginn an in Aussicht. Der Rest sei zwar "auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht soweit, von Beginn an zu spielen".

Goretzka, Coman, Hernández und Stanisic fehlen weiter

Verzichten müssen die Bayern weiter auf Lucas Hernández (Corona), Josip Stanisic (Muskelbündelriss) und Leon Goretzka, der wegen seiner Knieverletzung vorerst nicht operiert wird. "Wir versuchen es mit medikamentöser Therapie. In neun Tagen schauen wir, wie das Knie reagiert, um dann neue Schritte einzuleiten", sagte Nagelsmann.

Zudem fällt Kingsley Coman, der am Donnerstag seinen Vertrag in München verlängert hatte, nach wie vor aus - aber nicht wegen seiner Corona-Infektion, sondern wegen der Folgen einer Muskelverletzung. Wegen der Personalprobleme berief Nagelsmann erneut die beiden Talente Paul Wanner und Lukas Copado in den Kader für Köln.

