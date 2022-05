Daher machen sich die Münchener angeblich Hoffnungen, den Teenager verpflichten zu können. Laut dem Bericht sollen auch schon Gespräche mit dem Berater von Córdoba stattgefunden haben.

Der 16-Jährige, der bisher noch nicht in den Jugend-Mannschaften Spaniens zum Einsatz kam, soll eine große Spielintelligenz haben und besonders technisch versiert sein. Doch es besteht weiterhin auch die Möglichkeit, dass Córdoba seinen Vertrag in Barcelona verlängert. In den kommenden Wochen sind offenbar Verhandlungen zwischen den Katalanen und dem Teenager geplant.

Die Chancen für den deutschen Rekordmeister sollen jedoch nicht allzu schlecht stehen. Angeblich ist Córdoba vom Interesse der Münchener geschmeichelt und kann sich einen Wechsel durchaus vorstellen, heißt es.

Sollten die Bayern den jungen Verteidiger tatsächlich verpflichten können, wird er wohl erst einmal in der U19 Erfahrungen sammeln dürfen.

Zuletzt waren auch Gerüchte aufgekommen, dass die Münchener am ebenfalls 16-jährigen PSG-Abwehrtalent El Chadaille Bitshiabu Interesse zeigen

