Es will nicht gelingen, diesen kleinen spanischen Verein aus dem 50.000-Einwohner-Städtchen aus dem Kopf zu bekommen. Der FC Villarreal liegt den Bayern nach dem Viertelfinal-K.o. in der Champions League weiter schwer im Magen. Die Verdauung läuft noch - und so ist man an der Säbener Straße trotz der Möglichkeit, zuhause gegen den BVB die Meisterschaft perfekt zu machen, nicht in Partylaune.

"Die vergangenen zwei Wochen trüben die Stimmung, da spreche ich ganz offen und ehrlich", gab Julian Nagelsmann zwei Tage vor dem Gipfel gegen Dortmund ( Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) auf einer Pressekonferenz zu.

Dabei denke er aber nicht nur an die Ergebnisse auf dem Platz, sondern auch an "ein paar Sachen drumherum", die ihn sehr beschäftigt hätten. Details nannte er nicht.

Und so blieb Nagelsmann zurückhaltend, als er nach den geplanten Feierlichkeiten gefragt wurde. Er habe "noch nicht nachgefragt", die Konzentration gelte dem Duell mit dem BVB. "Wenn wir Meister werden, wird sicher auf dem Marienplatz was stattfinden", so der 34-Jährige. Wann genau das sein werde, wisse er aber nicht.

Euphorie klingt anders.

Nagelsmann: "Meisterschaft der ehrlichste Titel"

Immerhin: Nagelsmann hat die Hoffnung, dass die "Mega-Euphoriewelle" schon kommen werde, "wenn wir es geschafft haben". Es ist ihm allerdings anzumerken, dass er sich für seinen ersten großen Titel als Profi-Coach angenehmere Vorzeichen gewünscht hätte.

Der gebürtige Landsberger ist sich - natürlich - im Klaren darüber, dass in München andere Verhältnisse herrschen als im Rest der Liga. "Bei Bayern hat die Meisterschaft einen Tick weniger Bedeutung als die Champions League", sagt Nagelsmann.

Er könne gut verstehen, dass Bayern-Spieler, "die ihren sechsten oder elften Titel holen", nicht mehr dieselbe Begeisterung aufbringen. Eine Aussage, die vor allem auf Thomas Müller und Robert Lewandowski abzielt, die in dieser Saison nach Lage der Dinge zum elften beziehungsweise zehnten Mal Deutscher Meister werden.

Gleichwohl biete die Bundesliga "den ehrlichsten Titel", weil er über 34 Spiele erworben werde. Dazu bekomme man vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena "ein sehr würdigen Rahmen", um die Meisterschaft anzuvisieren. "Es ist eine besondere Situation gegen Dortmund im eigenen Stadion", betont Nagelsmann.

Saison ohne Titel? "Dann wäre ich hier nicht mehr Trainer"

Für den jungen Trainer hat der Titelgewinn im ersten Bayern-Jahr indes noch eine andere Bedeutung. "Wenn ich die Meisterschaft nicht holen würde, dann wäre ich hier nicht mehr Trainer", stellt der Coach ohne Umschweife fest. Und: "Wenn man erfolgreich ist, sabbeln weniger Leute dazwischen."

Am 31. Titel für die Bayern besteht bei vier ausstehenden Spieltagen und neun Punkten Vorsprung auf Verfolger BVB nur noch theoretische Zweifel. Das Minimalziel hat Nagelsmann also erreicht, um seine Person gibt es trotz herber Enttäuschungen in der Königsklasse und im DFB-Pokal keine Diskussion.

Vielleicht geht der Trainer am Samstagabend dann doch aus dem Sattel, wenn die Schale gesichert ist. "Wie groß die Emotionen ausfallen, ist schwierig zu sagen", doziert Nagelsmann. Vor seinem ersten Titel in der Jugend habe er aber "ein paar Tränchen verdrückt".

Nagelsmanns Gespür für Schnee

Feucht wird es in München auch, um die obligatorische Bierdusche wird er nicht herumkommen. "Ich habe mal gelesen, dass eine Bierkur für die Haare gut ist", scherzte Nagelsmann, der sich sogar schon überlegt hat, wie er sich selbst für seine erste Saison an der Säbener Straße belohnen will. "Ich plane in diesem Sommer einen Alpencross. Nicht wie vergangenen Mai mit den Tourenski, sondern mit dem Rad. Die aktuelle Schneelage am Stilfser Joch und am Timmelsjoch lässt das zu. Mal sehen, wer Bock hat, mitzukommen."

Vorher allerdings wird sich bei der Arbeit noch zeigen, wie groß die Lust bei Nagelsmann und seinen Spielern ist, die Meisterschaft zu feiern ...

