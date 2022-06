Anders als Niklas Süle, der den Verein im Sommer in Richtung Borussia Dortmund verlassen wird, wurde Tolisso im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) nicht offiziell verabschiedet. Jener Schritt war allerdings mit der Vereinsführung abgesprochen, wie der französischen Nationalspieler betonte.

"Wir hatten mit den Verantwortlichen vereinbart, dass ich im letzten Spiel keinen Blumenstrauß wie Süle erhalten würde. Ich kannte die Entscheidung des FC Bayern noch nicht", bekräftigte der 27-Jährige.

Medienberichten zufolge soll eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Kontrakts an den Gehaltsvorstellungen des Mittelfeldspielers gescheitert sein. Demnach habe Tolisso eine Verdopplung seines Jahresgehalts auf rund elf Millionen Euro gefordert.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, seines Zeichens Vorstandschef, sollen dies jedoch abgelehnt haben. In der vergangenen Spielzeit lief Tolisso auch aufgrund von Verletzungen wettbewerbsübergreifend gerade einmal in 22 Partien (drei Tore) für den Rekordmeister auf.

Tolisso: "Habe den Wunsch, die Champions League nochmal zu gewinnen"

Wohin es Tolisso, der im Sommer 2017 für die Ablösesumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern wechselte, ziehen wird, ist indes noch unklar. "Ich habe immer noch den Wunsch, in der Champions League zu spielen und sie noch einmal zu gewinnen", sagte er.

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Weltmeisterschaft in Katar im kommenden Winter, wo der 27-Jährige seinen Titel mit der französischen Nationalmannschaft verteidigen will. "Man muss bei einem Verein unterschreiben, dort spielen und gut sein. Ich werde nur Kandidat, wenn ich Leistung bringe. Dessen bin ich mir bewusst. Und ich weiß, dass ich das sein kann", so Tolisso.

