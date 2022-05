Denn laut dem Bericht präferiert der 24-Jährige aktuell eher einen Wechsel nach Dortmund. Nach Informationen von "Transfermarkt.de" sind die Verhandlungen mit den Bayern allerdings ein gutes Stück weiter.

Offenbar trafen sich die Münchener Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Julian Nagelsmann jeweils mit dem Berater und Kalajdzic selbst.

Ad

Der gebürtige Wiener soll demnach nicht begeistert von den Gesprächen gewesen sein und hatte angeblich das Gefühl, nicht die erste Option für den deutschen Rekordmeister zu sein. Bereits Robert Lewandowski soll wegen des Interesses der Bayern an Erling Haaland die Wertschätzung gefehlt haben.

Fußball DFB-Rückkehrer Kimmich spielt "auf der Sechs": Flick ignoriert Zweifler VOR 3 STUNDEN

Kalajdzic wurde seit dem öffentlich geäußerten Abschiedswunsch des polnischen Torjägers in diesem Sommer als potenzieller Nachfolger gehandelt.

Kalajdzic-Wunschablöse bei rund 20 Millionen Euro

Der 24-Jährige steht seit 2019 beim VfB unter Vertrag. Im kommenden Jahr läuft dieser aus. In 15 Saisonspielen erzielte er sechs Tore. Angeblich wären die Stuttgarter bereit, Kalajdzic für eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro schon in diesem Transferfenster ziehen zu lassen. Beim BVB ist man nach dem Abgang von Haaland in Richtung Manchester auf der Suche nach einem neuen Stürmer.

Ein Vorteil in Dortmund könnte sein, dass der Österreicher dort mehr Chancen auf Einsatzzeiten hat, zumal die Zukunft von Lewandowski in München noch nicht geklärt ist.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgepasst, Eintracht! Top-Klub jagt angeblich Erfolgscoach Glasner

"Ronaldo? Tore!" So plant ten Hag mit dem Superstar

Bundesliga Lewy-Berater kontert Bayern-Vorwürfe: "Mache das seit 40 Jahren" VOR 5 STUNDEN