"Beide haben leichte Infiltrationen in der Lunge nach ihren Infektionen. Beide haben noch zehn Tage Pause, dürfen regenerativ was machen und sollen keine große Belastung fahren", erklärte der 34-Jährige und gab auch eine Prognose ab.

"Choupo könnte etwas früher zurückkommen, da er früher die Untersuchung hatte. Wenn die Infiltration dann weg ist, was nach zehn Tagen wohl der Fall ist, können sie wieder ganz normal auftrainiert werden."

Joshua Kimmich hatte gestern die Nachricht veröffentlicht, dass er in diesem Jahr trotz beendeter Quarantäne nicht mehr in den Spielbetrieb zurückkehren wird. Genau wie der deutsche Nationalspieler infizierte sich auch der Kameruner in diesem Herbst mit dem Virus.

Neben Kimmich und Choupo-Moting, die somit beide bis zum Jahresende ausfallen werden, wird dem FC Bayern am Samstag im Heimspiel gegen Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) ein weiteres Mal Leon Goretzka fehlen, der an Problemen mit der Patellasehne laboriert. Dagegen kehrt Serge Gnabry (Adduktorenbeschwerden) in den Kader zurück.

Mit einem Sieg gegen Mainz, der sein 100. als Trainer in der Bundesliga wäre, will Nagelsmann einen erfolgreichen Abschluss der Hinrunde einleiten. "Wir würden schon gerne den Abstand wahren, den wir haben, das ist das Ziel", sagte er angesichts der vier Punkte Vorsprung in der Tabelle auf Borussia Dortmund. "Wir wollen jetzt einfach die drei letzten Spiele des Jahres gewinnen."

