"Wenn ich es nicht in der Zeitung gelesen hätte, hätte ich ihn nicht gefragt, ob irgendetwas ist", fügte Nagelsmann im Hinblick auf Hernández an.

Der Innenverteidiger sei in seinen "Planungen für die kommenden beiden Spiele dabei".

Dem entgegen steht allerdings die Tatsache, dass das 32. Strafgericht in Madrid am Mittwoch festhielt, dass Hernández am 19. Oktober dort erscheinen und innerhalb von zehn Tagen seine vor zwei Jahren verhängte sechsmonatige Haftstrafe in einer Strafanstalt seiner Wahl antreten müsse.

Damit könnte der Nationalspieler das Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch gegen Benfica Lissabon ( ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) verpassen.

Der Einsatz am Sonntag im Liga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen ( ab 15:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) ist allerdings nicht gefährdet.

