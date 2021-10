Breitner führte aus: "Für mich gibt es nur die Richtung, sich impfen zu lassen. Und da geht es nicht um eine Vorbildfunktion, sondern es geht um den Einzelnen." Zudem ging der 70-Jährige auf Aussagen von Jürgen Klopp ein, der eine bewusste Nicht-Impfung mit Trunkenheit am Steuer verglich : "Er [Klopp, Anm. d. Red.] meinte damit und hätte vielleicht auch sagen können: Sich nicht impfen zu lassen, ist potentielle, vorsätzliche Körperverletzung."

Nachdem die "Bild-Zeitung" berichtet hatte, Kimmich sei einer von fünf Bayern-Spielern, die bislang keine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hätten, bestätigte der Mittelfeldspieler die Meldung am "Sky"-Mikrofon.

Kimmich begründete: "Ich habe noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht. Ich bin nicht geimpft. Das heißt aber nicht, dass ich Corona-Leugner oder Impfgegner bin. Das finde ich schade an der Diskussion. Nicht-Geimpfte sind schnell Corona-Leugner oder Impfgegner." Er forderte zudem: "Man sollte respektieren, wenn sich Menschen nicht impfen lassen, weil sie Bedenken haben. Vor allem dann, wenn sich die Menschen an die Maßnahmen halten."

