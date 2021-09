Zvonarek, über dessen möglichen Wechsel in den vergangenen Monaten mehrfach spekuliert wurde, ist bereits wiederholt mit seinem Landsmann und Real-Superstar Luka Modric verglichen worden.

Zunächst einmal wird der Teenager aber in der laufenden Saison in Kroatien noch weitere "wichtige Erfahrungen auf einem hohen Niveau im Männerfußball sammeln", erklärte Holger Seitz, der sportliche Leiter des Bayern-Campus.

Dies sei für "seine persönliche Entwicklung aktuell so am besten", glaubt der Münchener Nachwuchs-Verantwortliche.

Campus-Leiter Jochen Sauer wird auf der Homepage des Rekordmeisters zudem zitiert: "Lovro war im Frühjahr bei uns am Campus zum Probetraining. Nicht erst seit diesen Tagen sind wir überzeugt von seinem großen Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat."

Lovro Zvonarek freut sich auf FC Bayern

Der junge Kroate selbst freut sich schon auf die kommenden Herausforderungen: "Der FC Bayern ist einer der größten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Hier in Zukunft spielen und dieses Trikot tragen zu können, erfüllt mich mit Stolz. Und es spornt mich zusätzlich an, jeden Tag hart an mir zu arbeiten."

Voraussichtlich wird Zvonarek aber erst einmal in der U19 des FC Bayern weitere Erfahrungen sammeln. Der 16-Jährige kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf Rechts- und Linksaußen spielen.

