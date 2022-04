Konkrete Verhandlungen mit Lewandowski habe es bisher nicht gegeben, räumte Salihamidzic ein. Er habe aber zuletzt immer wieder locker mit dem Stürmer gesprochen und ihn dabei "absolut entspannt erlebt. Ich sehe nicht, dass sich die Fronten verhärten".

Auf genauere Nachfrage ruderte der Sportvorstand aber etwas zurück und verwies auf den laufenden Vertrag: "Wir werden jetzt Gespräche führen. Wie die sich entwickeln, kann ich nicht sagen."

Lewandowski hatte seine Zukunft nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft am Samstag offen gelassen. Er kündigte nach dem 3:1 gegen Borussia Dortmund aber eine schnelle Entscheidung an. "Bald passiert etwas. Das Einzige, was ich weiß, dass es zu einem Treffen kommt", sagte Lewandowski bei "Sky".

Bisher sei "nichts Besonderes" passiert, er schaue auf die Situation, "was läuft. Es ist nicht so einfach für mich", ergänzte der polnische Nationalspieler vielsagend. Man habe "alle Zeit der Welt", entgegnete Salihamidzic. Lewandowski genieße "größte Wertschätzung".

Müller und Neuer deuten Verlängerung an

Dagegen deuteten die Führungsspieler Manuel Neuer und Thomas Müller einen Verbleib über 2023 beim FC Bayern an. "Schauen wir mal, was passiert. Vom heutigen Gefühl her ist es schwierig, wegzugehen", sagte Müller.

Man werde das "in Ruhe machen, die Zeit drängt nicht", meinte Kapitän Neuer. Er fühle sich beim FC Bayern aber "wohl. Wir haben eine Mannschaft, die das Potenzial hat, um die Champions League mitzuspielen".

Salihamidzic sprach von "sehr guten Gesprächen". Er hoffe "doch sehr" auf eine Vertragsverlängerung: "Manu gehört genauso zum FC Bayern wie Thomas." Zudem bestätigte Bayerns Sportvorstand Verhandlungen mit Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam.

