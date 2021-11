Gegen die Ostwestfalen übernahm der Rekordmeister von Beginn an die Kontrolle. So erspielte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann Chance um Chance, ließ den Führungstreffer dabei aber vermissen.

Zunächst wurde Thomas Müllers Kopfballversuch aus acht Metern halblinker Position von Andrés Andrade gerade noch vor der Linie geklärt (6.). Nur Sekunden später holte Müller zum Scherenschlag aus 16 Metern aus, scheiterte aber an Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega (7.).

Ad

Wenig später zwang auch Leroy Sané Ortega mit einem wuchtigen Schuss aus 20 Metern Torentfernung zu einer starken Parade (11.), ehe auch Alphonso Davies nach feinem Dribbling mit seinem Schussversuch vom linken Fünfmetereck an Ortega hängen blieb (15.).

Bundesliga Bayern-Präsident Hainer sucht Gespräch mit Katar-Kritiker VOR EINER STUNDE

Die Gäste konnten kaum einmal für Entlastung sorgen, so dominant war das Auftreten der Münchner. Dennoch vergab Müller auch die nächste Chance: sein Kopfball aus sechs Metern halblinker Position flog in die Arme von - na klar - Ortega (22.). Auch Stürmerstar Robert Lewandowski versuchte sein Glück, dieses Mal musste Ortega allerdings nicht eingreifen. Der Schuss des Polen aus neun Metern links im Strafraum rauschte noch abgefälscht knapp am rechten Pfosten vorbei (24.).

Den nächsten Anlauf nahm Lewandowski dann im Anschluss an einen Eckball von der rechten Seite von Sané, köpfte den Ball aber aus fünf Metern über den Bielefelder Kasten (33.). Wenig später versuchte es dann Davies mit einem wuchtigen Schuss aufs kurze Eck, konnte Ortega aber auch nicht überwinden (34.).

Erst kurz vor dem Pausenpfiff konterte die Arminia einmal. Ein Schuss von Patrick Wimmer vom linken Strafraumeck wurde aber von Mitspieler Masaya Okugawa geblockt (42.).

Auch im zweiten Durchgang bot sich dasselbe Bild: Bayern lief an, Bielefeld verteidigte. Aber wie auch in den 45 Minuten zuvor wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Gleich nach Wiederanpfiff verpasste Sané die Führung nach Vorarbeit von Corentin Tolisso, sein Schuss aus elf Metern ging knapp rechts vorbei (46.). Auch Müller traf mit seinem Seitfallversuch aus zentraler Position nicht das Tor (49.).

Nagelsmann reagierte und brachte mit Jamal Musiala für Leon Goretzka eine frische Offensivkraft (56.). Allein, der Treffer wollte weiterhin nicht fallen. So verpassten sowohl Sané (57.) als auch Lewandowski (66.) nach Hereingaben von der rechten Seite den Ball.

Fünf Minuten später platzte dann aber doch endlich der Knoten. Nach Vorarbeit von Müller fasste sich Sané aus 18 Metern zentraler Position ein Herz und traf sehenswert ins linke Toreck zum 1:0 für die Bayern (71.).

Da aber in der Folge auch Kingsley Coman mit einem Schuss aufs lange Eck (77.) und der eingewechselte Serge Gnabry mit einem wuchtigen Schuss an die Latte (78.) den zweiten Treffer verpassten, ging der FC Bayern mit dem knappen Vorsprung in die Schlussphase.

Dort passierte nicht mehr allzu viel, sodass es letztlich beim knappen aber hochverdienten 1:0-Erfolg der Bayern blieb. Der Rekordmeister eroberte also pünktlich vor dem Duell mit dem BVB am nächsten Wochenende die Tabellenführung von den Dortmundern zurück.

Die Stimmen:

Thomas Müller (FC Bayern München): "Man muss beim Torschuss auch Überzeugung mit reinlegen. Das hat vielleicht heute in der einen oder anderen Situation nicht ganz geklappt. Leroy ist kein Strafraumspieler, da war der Schuss beim Tor für ihn fast einfacher als die Situationen im Sechzehner."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Ja der Arbeitssieg hat gut funktioniert. Ein maximaler Minimalsieg. Wir sind froh über das Ergebnis und die Leistung. Es ist nicht so einfach, gegen eine vielbeinige Abwehr anzulaufen und Tore zu erzielen. Wir freuen uns sehr, dass hinten die Null steht. Da haben wir jetzt auch länger drauf warten müssen. Es ist ganz wichtig, dass der Verein auch in den Dialog geht mit den Fans. Es ist wichtig, dass man sich austauscht und miteinander spricht. Wir haben darüber geredet, wie der Stand der Dinge ist. Ich muss als Sprecher der Mannschaft darüber informiert sein, was der Stand der Dinge ist."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Ich glaube, dass wir einen Schritt gemacht haben gegenüber Augsburg. Wir wollten das Gegenpressing ein bisschen aktiver gestalten. Dann waren wir auch ein bisschen unter Druck, weil Dortmund heute Nachmittag gewonnen hat und wir wollen da als Tabellenführer hinfahren. Aber dann ist der Knoten geplatzt mit einem sehr schönen Tor. Deshalb freuen wir uns auch über ein 1:0 im Herbst. Solche Spiele sind wichtig. Wir haben jetzt 31 Punkte, wenn ich richtig gelesen habe. Wir stehen gut dar und fahren jetzt auch voller Vorfreude nach Dortmund."

Stefan Ortega (Arminia Bielefeld): "Eine Niederlage gegen Bayern München ist vielleicht verkraftbar, aber tut am Ende genauso weh. Ich hätte doch lieber gewonnen. Wenn man hier hinkommt, weiß man, dass man als Torwart ein bisschen was zu tun bekommt. Für den Aufwand, den wir betrieben haben, ist es natürlich bitter."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Wir haben noch einiges zu tun. Wir arbeiten das auf und dann geht es weiter. Man darf nie zufrieden sein. Mit der Leistung muss man einverstanden sein, wir haben unheimlich viel reingelegt. Aber der letzte oder vorletzte Pass war oftmals nicht präzise genug."

Der Tweet zum Spiel:

Leroy Sané ließ mal wieder nichts anbrennen.

Das fiel auf: Sané macht den Unterschied

Mehr als 70 Minuten rannten die Bayern ohne Erfolg gegen die Arminia aus Bielefeld an - dann aber erlöste Leroy Sané seine Mannschaft mit einem Sonntagsschuss zum 1:0. Ausgerechnet er, könnte man nun sagen. Schließlich war Sané, bei allen Diskussionen um den Impfstatus anderer Spieler und den Trubel auf der Jahreshauptversammlung, in den letzten Wochen der Lichtblick bei den Münchnern. Seit Wochen zeigt die Formkurve des deutschen Nationalspielers steil nach oben, gegen Bielefeld war der Treffer von Sané nicht nur sehenswert, sondern ausschlaggebend für den Sieg. Auch zuvor war Sané immer wieder an den gefährlichen Offensivaktionen seiner Mannschaft beteiligt. Allein vier gute Tormöglichkeiten verbuchte der Ex-Schalker vor seinem Tor. Da Sturmkollege Robert Lewandowski gegen Bielefeld eher blass blieb, schloss Sané diese Lücke mit Bravour.

Die Statistik: 200

Für Stefan Ortega Moreno war es der 200. Pflichtspieleinsatz im Trikot der Arminia. Dabei zeigte der Bielefelder Schlussmann eine herausragende Leistung, einzig beim Tor von Sané war Ortega machtlos.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ott schießt gegen Bayern-Bosse

"Ich find's geil": Nagelsmann freut sich über Rangnick-Coup

Bundesliga Bayern-Mitglied Ott schießt gegen Bosse: "Offenbarungseid" VOR 21 STUNDEN