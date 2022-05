Offiziell ist der Transfer von Mazraoui zwar noch nicht, Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte dem "Münchner Merkur" aber, dass man "in den letzten Zügen" sei. "Es sieht sehr gut aus."

Dies scheint auch für Ryan Gravenberch zu gelten, wie ein Video von "Ajax TV" zeigt, das sich auf Twitter verbreitete.

Ad

In dem Clip sind der 19-Jährige und Teamkollege Kenneth Taylor in ausgelassener Stimmung zu sehen. Zuvor hatte Ajax mit dem 5:0-Erfolg gegen den SC Heerenveen am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Eredivisie vorzeitig perfekt gemacht.

Eredivisie Goldener Abschied für ten Hag: Ajax macht 36. Meistertitel perfekt VOR 13 STUNDEN

"Leider wird er uns verlassen, aber das hat er sich auch verdient", sagt Taylor in dem Video-Clip in Richtung Gravenberch. "Wir wünschen dir ganz viel Glück beim FC Bayern." Der zentrale Mittelfeldspieler war zwar überrascht, widersprach aber nicht.

Das passt zu den Gerüchten, die seit Längerem kursieren. Demzufolge steht Gravenberch ganz oben auf der Wunschliste der Bayern. Der niederländische Nationalspieler hat in Amsterdam noch einen Vertrag bis 30.Juni 2023, sein Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf 35 Millionen Euro geschätzt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zu schwach für Europas Spitze? Warum Bayern am Kader arbeiten muss

Müller-Verlängerung für Nagelsmann ein "Signal nach außen und innen"

Bundesliga Haaland-Abgang nach Manchester - warum der BVB so gelassen bleibt VOR 20 STUNDEN