Eigentlich sollte Tolisso dort bereits mit dem Gros der EM-Teilnehmer um Weltfußballer Robert Lewandowski am Montag eintreffen.

Bereits in der vergangenen Spielzeit hatten die Bayern mehrere Corona-Fälle in ihrer Profimannschaft zu beklagen. Unter anderem wurde Thomas Müller bei der Klub-WM in Katar positiv getestet.

Tolisso gilt nach vier von vielen Verletzungen überschatteten Jahren bei den Bayern als Verkaufskandidat. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der 2020/21 auf 28 Pflichtspiele (vier Tore) kam, läuft zum Saisonende aus.

(SID)

