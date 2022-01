Der 1. FC Köln ging nach drei Siegen in Folge und enormen Selbstvertrauen in das Spiel gegen den FC Bayern. Nach dem 3:1 bei Hertha BSC zum Rückrundenauftakt gab es für Steffen Baumgart überhaupt keinen Grund etwas zu ändern.

Beim Rekordmeister sieht die Corona-Lage etwas besser aus, so dass Julian Nagelsmann mit Manuel Neuer und Corentin Tolisso (für Sven Ulreich und Malik Tillman) zwei Spieler aus der ersten Reihe in der Startelf begrüßen konnte. Auf der Bank hatte der Trainer mit Dayot Upamecano, Omar Richards, Leroy Sané und Tanguy Nianzou zudem wieder mehr Alternativen.

Die Geißböcke zeigten von Beginn an ihre breite Brust und störten die Münchner mit hohem Pressing. Auch in der Defensive suchte der FC immer wieder spielerische Lösungen, um so am Ball zu bleiben.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel vor 750 Zuschauern, doch der Meister war mit der ersten Chance gleich zur Stelle: Thomas Müller leitete eine Umschaltaktion über links perfekt ein, bediente Robert Lewandowski am Elfmeterpunkt und der Stürmer ließ Keeper Marvin Schwäbe beim 1:0 keine Chance (9.).

Mit der Führung im Rücken bekamen die Bayern das Spiel besser in den Griff und bestimmten die Partie. Die Kölner hatten in dieser Phase defensiv einiges zu tun. Vor allem die Pässe aus der Abwehr heraus waren nicht immer sauber, so dass sich die Hausherren ein ums andere Mal selbst in Verlegenheit brachten.

Offensiv hingen Anthony Modeste und Mark Uth lange Zeit völlig in der Luft. Die Bayern machten die Seiten gut dicht und hinderten den FC so am Spiel über die Flügel. Offensiv zeigten sich die Gäste dann eiskalt: Nach einem tollen Spielzug über Marcel Sabitzer und Thomas Müller traf Tolisso sehenswert zum 2:0 (25.). Der deutsche Nationalspieler hätte kurze Zeit später gar auf 3:0 stellen müssen, scheiterte aus kurzer Distanz an Schwäbe (28.).

Auf der Gegenseite traf Uth zum vermeintlichen 1:2, doch der Treffer wurde vom VAR aufgrund einer Abseitsposition zu Recht nicht gegeben. Trotz des 0:2 zeigten die Kölner eine gute Leistung, während die Bayern die Chancen teilweise fahrlässig ausließen und oft schlampige Ballverluste einstreuten. Insbesondere die Abwehr offenbarte immer wieder Konzentrationsschwächen. So kam der FC zu weiteren guten Möglichkeiten, doch Kainz und Uth (44.) sowie Ondrej Duda (45.+2) ließen diese ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel wollten Bayern früh die Vorentscheidung herbeiführen, doch Lewandowski scheitert erneut an Schwäbe (51.), ehe Jamal Musiala nur den Außenpfosten traf (54.). So ließen die Münchner die Kölner im Spiel, die weiterhin an ihre Chance glaubten und mutig auftraten. Lewandowski sorgte mit seinem 22. Bundesligatreffer zum 3:0 (62.) für die Vorentscheidung.

In der Folgezeit hatten die Münchner Lust auf mehr, während bei Köln die Körpersprache nicht mehr ganz so gut war. Dennoch kamen die Geißböcke durch den eingewechselten Dejan Ljubicic und Anthony Modeste zu einer großen Doppelchance (69.),

Timo Hübers traf per Kopf nur die Latte (72.). Kurze Zeit später machte Lewandowski mit seinem dritten Treffer zum 4:0 den Deckel drauf (74.). Es war zugleich der 300. Bundesligatreffer für RL9.

Mit dem achten Auswärtssieg in Folge beim 1. FC Köln hält der FC Bayern die Dortmunder weiter auf sechs Punkte Abstand. Die Kölner sind bereits am Dienstag im DFB-Pokal gefordert, wenn der HSV gastiert (18:30 Uhr). In der Liga ist der FC dann kommenden Samstag in Bochum zu Gast (18:30 Uhr). Die Bayern müssen am Sonntag nach Berlin zu Hertha BSC (17:30 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Benno Schmitz (1. FC Köln): "Vom Ergebnis war es heute sehr deutlich, die Bayern haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite hatten wir einen Lattentreffer und eine Abseitsentscheidung gegen uns. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, aber das Ergebnis ist klar. Gegen Bayern bekommt man nicht so viele Möglichkeiten, die sollen dann aber sitzen. Wir waren heute in ein paar Aktionen nicht klar genug, deswegen ist auch nicht mehr dabei herausgekommen. Leider muss man auch mal solche Ergebnisse schlucken."

Marvin Schwäbe (1. FC Köln): "Unser Stil hat uns in den letzten Wochen stark gemacht. Das ist das, was wir am besten können."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Ich glaube, nach der Niederlage gegen Gladbach war es für uns wichtig, dass wir die ersten drei Punkte in diesem Jahr einfahren und so sind wir hier auch aufgetreten. Wir sind froh und dankbar, dass er (Robert Lewandowski, Amn. d. Red.) bei uns ist und wir haben ihm viel zu verdanken. Wie er die Tore vollendet, ist einzigartig. Für einen Spieler ist es schwieriger als für einen Torwart, da sie rauf und runter laufen müssen (nach Covid). Ich hatte meine Einheiten und wurde dann integriert. Für Spieler ist es sinnvoll, sie langsam zu integrieren."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Die Bayern haben es in allen Situationen sehr gut gemacht. Wir waren nicht in der Lage, die Situationen, die sich geboten haben, zu nutzen. Man muss ganz klar sagen, dass wir auf eine sehr, sehr gute Bayern-Mannschaft getroffen sind, da hatten wir am Ende keinen Stich und gehen als verdienter Verlierer vom Platz. Unzufrieden sehen Sie mich nicht, weil wir insgesamt auf einem guten Weg sind."

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Es war wichtig, den Sechs-Punkte-Vorsprung wiederherzustellen. Gegen einen Gegner, der eine sehr gute Saison spielt und sehr mutig ist. Wir hatten eine gute Kontrolle und waren immer in der Lage, auch torgefährlich zu werden. Vier Tore zu schießen und keins zu kriegen, ist einfach gut und wichtig für uns."

Das fiel auf: Köln belohnt mutigen Auftritt nicht

Das 4:0 der Münchner sieht einmal mehr nach einem standesgemäßen Sieg aus. Allerdings war das Spiel knapper und spannender als das Ergebnis aussagt. Der FC zeigte sich von Beginn an mutig und unbeeindruckt. Jedoch belohnten sich Modeste und Co. nicht für diesen Auftritt. Gegen den FC Bayern muss man die sich wenig bietenden Möglichkeiten nutzen. Köln hatte einige gute Chancen, ließ diese aber teilweise fahrlässig liegen und hatte auch kein Spielglück wie bei Uths Abseitstor oder dem Lattentreffer von Hübers. Auf der anderen Seite lieferte Robert Lewandowski Anschauungsunterricht. Dennoch lässt der Auftritt der Geißböcke auf eine gute Spielzeit hoffen.

Tweet zum Spiel:

Thomas Müller ist der Vorlagenkönig der Liga! Gegen den 1. FC Köln steuerte das Münchner Urgestein zwei weitere Assists bei und steht nun bei insgesamt 150 Vorlagen in der Bundesliga. Mit aktuell 17 Vorlagen in dieser Saison jagt Müller zudem seinen eigenen Rekord aus der Saison 19/20: In der Spielzeit kam Müller auf 21 Vorlagen. Seit Müllers Debüt 2008 gab es in Europas Top-5-Ligen nur ein Spieler, der mehr Vorlagen beisteuerte: Lionel Messi mit 180.

Die Statistik: 66

Kaum zu glauben, aber der FC Bayern kann immer noch weitere Rekorde aufstellen. Auch in Köln stellte der Rekordmeister mal wieder eine neue Bestmarke auf. Durch Lewandowskis 1:0 trafen die Münchner nun im 66. Bundesligaspiel in Folge. Das gab es noch nie und ein Ende des Rekords ist auch nicht in Sicht.

