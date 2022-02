Trotz früher Führung in der 9. Minute durch Robert Lewandowski, der seine Saisontreffer 25 und 26 erzielte, wurden die Münchner in der ersten Hälfte durch Tore von Christopher Antwi-Adjei, Jürgen Locadia, Cristian Gamboa und Gerrit Holtmann innerhalb von 31 Minuten.von den Bochumern überrollt.

"Sky"-Experte Dietmar Hamann machte die Taktik von Trainer Julian Nagelsmann für die Pleite verantwortlich: "Das ist nicht das erste Mal. Sie kassieren schon die ganze Saison über zu viele Gegentore. Sie haben heute wieder mit fünf Offensiven gespielt und sind hinten viel zu offen."

"Der Plan ist es aktuell, mehr Tore zu schießen als der Gegner. Der Trainer nimmt es ein Stück weit in Kauf, dass sie hinten anfällig sind“, so Hamann weiter.

Joshua Kimmich wird deutlich: "Haben alle Tugenden vermissen lassen"

Für Joshua Kimmich lag es nicht an der Aufstellung oder der Taktik, sondern schlicht an der Einstellung der Mannschaft. "Über das ganze Spiel gesehen haben wir heute unsere schlechteste Saisonleistung gebracht. Wir haben alle Tugenden, die man braucht, um ein Spiel zu gewinnen, vermissen lassen. Wenn so etwas einmal in der Saison passiert, dann kann es mal passieren. Aber uns ist es nicht das erste Mal passiert, auch schon in Gladbach (0:5 im Pokal, Anm. d. Red.), von daher müssen wir schon aufpassen", sagte der 27-Jährige am "Sky"-Mikrofon.

Während die Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach für den Rekordmeister das Aus im DFB-Pokal und somit die fehlende Chance auf einen von drei Titeln bedeutete, zieht die Packung gegen den VfL in der Liga zunächst einmal keine ernsten Konsequenzen nach sich.

Im Ligabetrieb verfügt der FC Bayern über einen komfortablen Vorsprung (neun Punkte) auf Borussia Dortmund, das mit einem Erfolg gegen Union Berlin (15:30 Uhr, live im Ticker bei Eurosport) am Sonntag die Chance haben, den Abstand auf sechs Punkte zu verkürzen.

Kimmich gibt zu: "Müssen uns hinterfragen"

Kimmich läutet dennoch die Alarmglocken und stößt eine Grundsatzdebatte an. "Mit so einer Einstellung, so einer Körperspannung... Das hat nichts mit Taktik oder einem Plan zu tun. Wir müssen uns alle hinterfragen und auch fragen, ob das die Mentalität ist, die der FC Bayern eigentlich verkörpert. Es passiert zu oft und so etwas kenne ich aus der Vergangenheit nicht", sagte er.

Kimmichs Fazit: "Zum Glück war es ein Bundesligaspiel und wir haben neun Punkte Vorsprung. Aber jetzt spielen wir unter der Woche in der Champions League. Das darf uns nicht passieren. Dennoch müssen wir anerkennen, dass es eine verdiente Niederlage war."

Joshua Kimmich (FC Bayern im Zweikampf mti Elvis Rexhbecaj (VfL Bochum) Fotocredit: Getty Images

Auch Trainer Julian Nagelsmann fand klare Worte. "Das war einfach ein beschissenes Spiel, das sollte uns nicht passieren. Das ist ein Gesamtpaket in der ersten Halbzeit, das nicht geht. Wir haben einen Plan gehabt, der nicht gut aufging", sagte der Bayern-Trainer und nahm die Pleite auch auf seine Kappe: "Ich hätte früher handeln müssen. Wir sind relativ spannungslos aufgetreten in der ersten Halbzeit. Am Ende ist es auch ein in der Höhe verdienter Sieg für Bochum."

Niederlage ein Weckruf zur rechten Zeit?

Für den FC Bayern bleibt die Hoffnung, dass es ein Weckruf zur rechten Zeit war. Kommenden Mittwoch steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim österreichischen Meister FC Salzburg an.

Für den Champions-League-Sieger von 2020 beginnt mit der anstehenden K.o.-Runde im europäischen Wettbewerb die heiße Saisonphase, in der die Titel vergeben werden.

Vorstellungen wie am Samstag in Bochum darf sich der FC Bayern dann aber nicht mehr erlauben.

