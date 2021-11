"Pedri bleibt noch eine Weile", so verkündete Barça am 14. Oktober die am meisten erwartete Nachricht für alle Fans des spanischen Klubs.

Pedri hatte gerade seinen Vertrag mit Barcelona bis 2026 verlängert und seine Ausstiegsklausel war auf eine Milliarde Euro zementiert worden.

Eine solch hohe Klausel schrecke den FC Bayern nicht ab, berichtet die "AS". Das Umfeld des Spielers wisse bereits vom Interesse des deutschen Vereins, der angeblich ist, das Vierfache des derzeitigen Gehalts von Pedri zu zahlen. Der Transfer soll im nächsten Transferfenster angestrebt werden.

Im Moment hat Pedri selbst jede Art von Wechsel dementiert, da er sich in Barcelona sehr wohl fühlt und sich unter dem neuen Trainer Xavi weiter entwickeln möchte.

Es bleibt abzuwarten, ob der katalanische Verein gezwungen sein wird, ein hypothetisches Angebot des deutschen Meisters anzunehmen, um seiner sehr heiklen wirtschaftlichen Situation etwas Luft zu verschaffen.

