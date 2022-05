In dem sportlich für beide Teams bedeutungslosen Spiel zum Saisonausklang übernahm der Deutsche Meister aus München von Beginn an die Kontrolle und ging nach 17 Minuten verdient mit 1:0 in Führung. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich schraubte sich Josip Stanisic am Fünfmeterraum in die Höhe und verlängert die Kugel mit einer sehenswerten Kopfball über VfL-Keeper Koen Casteels in die lange Ecke (17.).

Die Bayern blieben auch nach der Führung die aktivere Mannschaft und erhöhten fünf Minuten vor der Pause auf 2:0. Der wechselwillige Robert Lewandowski kam nach einer gefühlvollen Müller-Flanke am Fünfer vor Gegenspieler Maxence Lacroix an den Ball und verlängerte diesen per Kopf in die Maschen (40.).

Die Wölfe zeigten sich im ersten Durchgang nur selten gefährlich, nutzten ihren einzigen Schuss aufs Tor aber konsequent zum Anschlusstreffer. Max Kruses flache Hereingabe von der linken Seite rutschte zu Sturmpartner Jonas Wind durch, der aus sieben Metern mit einem leicht verdeckten Abschluss in die linke Ecke vollendete (45.).

Die Hausherren nahmen den Schwung des Anschlusstreffers in den zweiten Durchgang mit und belohnten sich mit dem Ausgleich. Micky van de Ven nutzte seine Freiheiten auf dem linken Flügel für eine flache Hereingabe, die der blank stehende Kruse aus drei Metern über die Linie drückte (58.).

In der Folge störten zahlreiche Wechsel auf beiden Seiten den Spielrhythmus, ehe die Bayern kurz vor Schluss die große Siegchance vergaben. Der eingewechselte Leroy Sané lief nach Pass von Jamal Musiala alleine auf das VfL-Tor zu, setzte den Ball aber knapp rechts vorbei (89.). Weil auch Maximilian Philipp für die Wölfe Sekunden vor Ende eine große Konterchance vergab, blieb es beim 2:2.

Das fiel auf: Lewandowskis letztes Bayern-Spiel (?)

"Er hat uns mitgeteilt, dass er den Verein gerne verlassen möchte", sagte Bayern-Sportdirektor Hassan Salihamidzic vor der Partie über den wechselwilligen Robert Lewandowski. Im Spiel war Lewandowski der Trubel um seine Person nicht anzumerken – im Gegenteil. Der 33-jährige überzeugte wie immer mit großer Präsenz sowie Ballsicherheit rund und im gegnerischen Strafraum und erhöhte seine Torekonto in seiner wohl letzten Bundesligasaison nochmal auf 35 Treffer und sicherte sich zum fünften Mal in Folge die Torjägerkanone.

Die Statistik: 300

Joshua Kimmich absolvierte gegen Wolfsburg sein 300. Pflichtspiel für den FC Bayern. Der Mittelfeldspieler kam 2015 für 8,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart.

