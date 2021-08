Der Franzose sei schließlich noch "ein relativ junger Spieler, der hier seinen Rhythmus sammeln und seine Kollegen kennenlernen muss", stellte Nagelsmann klar. Sollte das gelingen, "dann wird es vielleicht noch einen Tick fehlerfreier."

113 Bundesligaspiele bestritt Upamecano bisher. Da hätten viele offenbar den Eindruck, "dass er schon 28 ist, aber ist er nicht", so der Bayern-Trainer.

Der 22-Jährige sei vielmehr aber "ein junger Spieler, der erst reinkommen muss und vor dem ersten Pflichtspiel für seinen neuen Klub etwas nervös ist". Das sei völlig normal, meinte Nagelsmann, der bereits bei RB Leipzig mit dem Verteidiger zusammengearbeitet hatte.

Der Spielstil bei den Münchenern sei "nicht großartig anders. Da gibt es keine Anpassungsprobleme". Upamecano fehlten natürlich noch einige Trainingseinheiten und Spiele mit seinen neuen Teamkollegen. "So schlecht wie ihn jetzt alle gesehen haben, habe ich ihn aber nicht gesehen", meinte Nagelsmann bei seinem Plädoyer abschließend.

Kritik an Dayot Upamecano: "Viele Fehler gemacht"

Unter anderem Lothar Matthäus hatte den Franzosen nach dem Gladbach-Spiel kritisiert. Bei "Sky90" monierte der Rekordnationalspieler: "Er muss vieles dazulernen. Was mich enttäuscht hat, war sein Aufbauspiel. Er hat viele Fehler gemacht. (...) Er hat schlecht gestanden, die falsche Richtung gewählt. Es war kein gutes Spiel von ihm."

Mit Blick auf den deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund am Dienstag ( ab 20:30 Uhr im Liveticker ) meinte Nagelsmann zudem: "Wir versuchen natürlich, endlich zu gewinnen. Das Spiel hat eine Bedeutung, weil es um einen Titel geht."

Das Gipfeltreffen beim BVB habe aber "nicht zwingend eine Aussagekraft, wie die Saison verlaufen wird. Es ist wieder interessant zu sehen, wie weit wir sind. Natürlich trauen wir uns zu zu gewinnen", betonte Nagelsmann.

Tempoverschärfungen des BVB oft "schwer zu verteidigen"

Im Blickpunkt steht vor allem Dortmunds Torjäger Erling Haaland. Gegen den Norweger gehe es "nur im Team", betonte der Bayern-Coach: "Es geht darum, nach Ballverlust schnell zu pressen, damit der Gegner nicht so leicht tief hinter die Kette spielen kann. Es wird Situationen geben, wo wir ihn nicht halten können, aber dann haben wir immer noch den besten Torhüter der Welt im Tor."

Überhaupt seien "die Tempoverschärfungen" beim BVB "herausragend gut", lobte Nagelsmann den Konkurrenten: "Das ist schwer zu verteidigen. Wir tun gut daran, den Gegner von den gefährlichen Bereichen wegzuhalten."

Im Gegensatz zu Dortmund verlief bei den Bayern der Auftakt durchwachsen. Das 1:1 in Gladbach habe gezeigt, so Nagelsmann am Montag, "dass wir noch etwas zu tun haben. In der Spieleröffnung hatten wir zu viele Ballverluste".

