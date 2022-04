Eine Verlängerung mit Lewandowski, dessen Vertrag 2023 ausläuft, hat zwar bei den Bayern-Bossen weiter Priorität, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei "Sky90" erklärte . Doch als ein möglicher Ersatz für den 33-Jährigen ist Haller tatsächlich nicht abwegig.

Der ivorische Nationalspieler hat alle Torjäger-Eigenschaften, die wohl auf der Checkliste des Rekordmeisters stehen.

In dieser Saison erzielte Haller in 39 Spielen für Ajax beeindruckende 33 Tore, davon alleine elf in der Champions League. Der 27-Jährige hat somit auch Erfahrung in der Königsklasse.

Mit Eintracht Frankfurt, wo der Stümer von 2017 bis 2019 (33 Tore in 77 Spielen) spielte, stand er zudem in der Saison 2018/19 in der Europa League auf dem Platz und traf in zehn Spielen fünf Mal.

Ablöse für Sébastien Haller wohl machbar

Finanziell wäre ein Transfer von Haller aus Bayern-Sicht zudem durchaus realisierbar. Angeblich wäre Ajax mit einer Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro zufrieden. Beim Wechsel des Ivorers im Jahr 2021 überwiesen die Niederländer noch etwas weniger als 23 Millionen Euro an dessen damaligen Arbeitgeber West Ham United.

Der Vertrag von Haller läuft noch bis 2025. Alles hängt aber erst einmal an Lewandowski, der bei einer Verlängerung offenbar eine Gehaltserhöhung einfordert. Der Pole selbst meinte am vergangenen Wochenende bei "Sky": "Es gab noch keine Gespräche mit Bayern. Das Einzige, was ich weiß ist, dass es bald ein Treffen gibt. Bis jetzt ist nichts Besonderes passiert."

Bereits jetzt soll Lewandowski allerdings mit 20 Millionen Euro der absolute Topverdiener in München sein. Können sich Verein und Spieler nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, ist ein Abschied durchaus wahrscheinlich. Und Haller rückt weiter in den Blick.

