In der 75. Minute schlug Robert Lewandowski zum 13. Mal in der laufenden Saison zu. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den SC Freiburg machte den Polen zum ersten Spieler seit 2014, der die Marke von 60 Pflichtspieltreffern in einem Kalenderjahr knackt.

Vor sieben Jahren war dies Cristiano Ronaldo gelungen, der Portugiese erzielte für Real Madrid 61 Tore. Nur ein Jahr zuvor hatte CR7 sogar 69 Mal getroffen. Ein Wert, den Lewandowski durchaus erreichen kann, denn noch bleiben zehn Pflichtspiele für den FC Bayern im laufenden Jahr.

Die nächste Marke wäre dann die einer anderen Bayern-Größe: Insgesamt 85 Tore schoss der kürzlich verstorbene Gerd Müller im Kalenderjahr 1972. Ein Rekord, der 40 Jahre Bestand hatte – bis ein gewisser Lionel Messi kam.

Im Jahr 2012 schaffte es der Argentinier, sensationelle 91 Treffer für den FC Barcelona zu erzielen. Ein Fabelrekord, der schwer zu brechen sein dürfte.

