Die Bayern begannen die Partie schwungvoll, immer wieder entstand Gefahr über die Außenbahn. Besonders Davies und Coman zogen immer wieder mit Tempo in den Gefahrenbereich, Flekken konnte erste Chancen aber entschärfen. Nach einer Ecke kam Süle aus aussichtsreicher Position früh zur ersten Torchance, auch hier war Flekken wieder zur Stelle. Die Anfangsphase ging deutlich an den Rekordmeister, der früh auf das Gaspedal drückte.

In der zwölften Minute erwachte dann auch die Offensive der Gäste zum Leben - Höler fing einen Kopfball von Kimmich ab und zog aus 16 Metern ab, der Schuss rauschte knapp am linken Pfosten vorbei. In der Folge wurden die Breisgauer mutiger und suchten den Weg in die Offensive immer häufiger. Dadurch ergaben sich aber auch für den Rekordmeister Räume.

Besonders Sané zeigte sich in Spiellaune, nach einer erfolgreichen Dribbeleinlage gegen Kübler zog der Nationalspieler mit dem rechten Fuß ab - der Schuss landete aber genau bei Flekken.

Nach genau einer halben Stunde gelang den Gastgebern dann der erste Treffer - per Doppelpass mit Müller wurde Goretzka in den Strafraum geschickt, der Nationalspieler ließ Flekken aus knapp zehn Metern keine Chance und traf zur Führung (30.). Das Tor setzte beim Rekordmeister einiges frei, schwungvoll drückte der Gastgeber auf das 2:0 und agierte bis zur Pause sehr dominant, Freiburg konnte ein weiteres Tor aber vorerst verhindern.

In der zweiten Hälfte veränderte sich anfangs wenig, Bayern drückte auf das nächste Tor, Freiburg hielt dagegen, fuhr aber auch wieder eigene Konterangriffe und versuchte sein Glück zudem immer wieder durch Distanzschüsse.

Phasenweise drückte der Rekordmeister die Gäste immer wieder tief in die eigene Hälfte. Nach einer flachen Hereingabe durch den auffälligen Sané ließ Müller den Ball auf Goretzka durch, der Nationalspieler traf aber nur den Pfosten.

Lange hielt Freiburg hinten dicht, die mangelnde offensive Entlastung zehrte aber an den Kräften der Gäste. Folglich fiel nach einer Kombination über die linke Seite zwischen Davies, Sané und schließlich Lewandowski das 2:0 – der Pole musste das Leder aus kürzester Distanz nur noch vorbei an Flekken in die Maschen drücken (75.). Der Anschlusstreffer durch Haberer (90.+3) kam zu spät, kurze Zeit später pfiff Schiedsrichter Sascha Stegemann ab.

Die Stimmen:

Christian Günter (SC Freiburg): "Eine Serie will man immer halten. Aber wir haben gewusst, dass es hier schwierig wird. Man hat aber gesehen, dass wir mithalten können. Darauf können wir aufbauen, es gibt ja noch ein Rückspiel."

Leon Goretzka (FC Bayern): "Das war heute ein Topspiel, die sind dafür da, dass wir sie gewinnen. Das haben wir geschafft. Das 2:0 war entscheidend, denn ein Gegentor kann man immer mal kassieren."

Lucas Höler (SC Freiburg): "Es war ein schwieriges Spiel. Wir hatten einen guten Matchplan, trotzdem kannst du gegen Bayern nicht immer alles verteidigen. Wir waren bis zum Schluss im Spiel."

Der Tweet zum Spiel:

Eiskalter Lewandowski: Der Pole benötigt nur eine Chance für seinen Treffer.

Das fiel auf: Neuer als Weltklasse-Rückhalt

Die Freiburger trauten sich immer wieder offensive Ausflüge zu, die Gäste gingen ohne Angst ins Spiel in München. Schon einige Minuten vorm Anschlusstreffer hatten die Gäste eine Chance durch einen Flugkopfball von Lucas Höler, hier vereitelte aber ein wieder mal überragender Manuel Neuer.

Die Statistik: 100 Bundesliga-Tore im Jahr 2021

Mit den beiden Toren gegen den SC Freiburg steht der Rekordmeister bei nun 100 Toren im Kalenderjahr 2021. Bisheriger Rekordhalter: Der 1. FC Köln, mit 101 Toren im Jahr 1977.

