Die Bayern starteten dominant in das Auftaktspiel des 12. Spieltags der Bundesliga beim FC Augsburg. Es fehlte jedoch an Durchschlagskraft und die ein oder andere Unkonzentriertheit schlich sich zunehmend ein. Am gefährlichsten vor dem Augsburger Tor machte es der FCA-Schlussmann höchstselbst. Rafał Gikiewicz überwand sich mit einem Stoppfehler beinahe selbst (18.).

Augsburg kam Mitte der ersten Hälfte besser ins Spiel und ging in Führung. Iago flankte scharf von links. Im Zentrum behinderte Lucas Hernández Augsburg-Stürmer Andi Zeqiri noch entscheidend, doch der Ball landete bei Mads Pedersen, der per Dropkick in die rechte Ecke vollendete (23.).

Ad

Die Münchner fanden nicht wirklich besser rein. Für kreative Momente sorgte einzig Leroy Sané, ernsthaft gefährlich wurde es allerdings nicht. Stattdessen erhöhten die Hausherren. Marcel Sabitzer verlor im Zentrum den Ball an Zeqiri. Der leitete direkt weiter auf Iago, der Spanier flankte punktgenau auf André Hahn, der per aufsetzenden Kopfball Manuel Neuer zum zweiten Mal keine Chance ließ (38.).

Bundesliga Aufstellung: So kompensiert Bayern den Kimmich-Ausfall in Augsburg VOR 4 STUNDEN

Mit Wut im Bauch kamen die Bayern umgehend zum Anschlusstreffer. Thomas Müller verlängerte eine Hereingabe per Hacke auf Robert Lewandowski, der technisch ansprechend sein 14. Saisontor erzielte und den 1:2-Pausenstand aus Sicht der Münchner markierte.

Die Gäste starteten auch nach der Pause mit Wut im Bauch. Doch die erste Chance vergab Lewandowski auf Einladung Gumnys knapp (50.). Julian Nagelsmann brachte mit Jamal Musiala und Alphonso Davies wenig später neuen Schwung, doch tiefstehende Augsburger machten den dominanten Bayern weiter das Leben schwer. Es dauerte fast bis zur Schlussviertelstunde, bis die Gäste durch den eingewechselten Kanadier zum nächsten guten Abschluss kamen. Doch nach einer schönen Einzelaktion verfehlte er den Pfosten denkbar knapp (73.).

In der Schlussphase erhöhten die Bayern nochmals den Druck und wären beinahe belohnt worden. Zunächst scheiterte Lewandowski aus aussichtsreicher Position an Gikiewicz, die gute Nachschussmöglichkeit ließ Davies liegen (80.). Wenig später setzte sich Musiala im Sechzehner stark durch, Gikiewicz ließ seinen Abschluss nur nach vorne abprallen. Reece Oxford und sein Torhüter behinderten sich gegenseitig. Müller konnte aus der Verwirrung im FCA-Strafraum aber kein Kapital schlagen (84.). Trotz fünfminütiger Nachspielzeit kamen die Bayern zu keiner weiteren Chance. Der FCB war erstmals auswärts geschlagen. Augsburg holte den zehnten Punkt aus den letzten vier Heimspielen und siegte überhaupt erst das dritte Mal gegen den Nachbarn aus München.

Die Stimmen zum Spiel:

André Hahn (FC Augsburg): "Grandios. Freitagabendspiel. Voll Hütte. Wir konnten unseren Fans was Gutes tun, uns was Gutes tun. Wir haben den FC Bayern geschlagen. Wir haben uns gut verkauft in meinen Augen. Deswegen fühlt es sich grandios an."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Wir haben es uns in der ersten Halbzeit vor allem in verschiedenen Situationen, gerade wenn es in unsere Hälfte geht, dann irgendwo auch nicht verdient. Natürlich kassierst du aus diesen zwei, drei Szenen nicht jedes Mal zwei Tore, aber aber wir haben es dazu kommen lassen, dass du sie kassieren kannst. Diese Situation passieren, obwohl es nicht unbedingt nötig war. Mit Ball war es in der ersten Halbzeit teilweise okay, was den Spielaufbau betrifft. Wir haben eigentlich unsere Räume gefunden, die wir wollten. Waren dann aber auch im letzten Drittel zu unsauber. Haben da Bälle verloren, Flanken kamen schlecht. Also die erste Halbzeit war schlecht, sehr schlecht. Und in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir es unbedingt drehen wollten, aber aber vielleicht hat uns da auch dieses Quäntchen Glück vor dem Tor dann eben auch nicht verdient durch diese erste Halbzeit. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Für uns ist das natürlich jetzt schon ein bitterer Rückschlag in unserem Selbstversändnis, mit dem wir eigentlich jedes Spiel bestreiten wollen. Aber trotzdem brauchen wir da jedes Spiel diese Bestätigung, dass wir Spiele diktieren und dominieren. Damit ist nicht der Ballbesitz gemeint, sondern die Art und Weise, wie man einen Gegner bespielt. In der ein oder anderen Szene waren wir da einfach zu nachlässig und dann passiert so ein Spiel wie heute, dass das bestraft wird."

Rafal Gikiewicz (FC Augsburg): "Wer hätte das gedacht vor dem Spiel? Ich glaube, das ist ein Wahnsinns-Abend. Ich hoffe nicht, das erste und letzte Mal im vollen Stadion. Mit der Pandemie ist es nicht so einfach momentan. Ich bin 34 und meinen nächsten Traum habe ich schon geschafft. Wir schlagen Bayern München zuhause. Es war kein schönes Spiel, aber wir schießen ein Tor mehr. Wir laufen ohne Ende. Ich glaube ein verdienter Sieg, weil sie hatten auch nicht so viele Möglichkeiten. Sie hatten viel Ballbesitz, aber sie haben sich heute auch nicht so viele Torchancen kreieren können."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Wir müssen auf jeden Fall gegen so eine Mannschaft gewinnen. Das steht fest. Wir haben die bessere Qualität. Wir waren in der ersten Hälfte einfach nicht da. Wir hatten zu wenig Aktivität, hatten auch zu wenig Mut glaube ich im Spiel nach vorne. Deshalb haben wir auch zu wenige Torchancen kreiert."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Wir kriegen die Tore, die wir kriegen, die ganze Saison auf die selbe Art und Weise. Das haben wir vorgestern noch besprochen und kriegen heute beide Tore auf die identische Art und Weise. In der 46. Minute machen wir auf der ballfernen Seite wieder nicht das, was wir machen müssen. Das ist alles ein bisschen sorglos wie wir verteidigen. Der Gegner hatte keine brillanten Momente und hat trotzdem zwei Tore gemacht. Das ist am Ende, wenn man selbst keine fünf macht, wie es häufig der Fall war die Saison, dann verlierst du. Das war gegen Frankfurt übrigens genau das Gleiche oder sehr ähnlich."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben die erste Halbzeit sehr, sehr gut gespielt und gehen 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer hat mich eigentlich geärgert, weil es war nicht hundertprozentig eine Torchance eigentlich. Aber mit 2:1 dann in die zweite Halbzeit zu gehen, war gefährlich, aber wir haben es sehr, sehr gut verteidigt mit sehr, sehr viel Willen. Die Bayern haben Qualität nachgelegt, aber wir haben mit Glück und Geschick heute alles gegeben und das Spiel gewonnen."

Der Tweet zum Spiel:

Vor diesem Mann scheint kein Rekord sicher. Der Dreier wäre ihm heute aber sicher lieber gewesen.

Das fiel auf: Sabitzer sammelte wieder keine Pluspunkte

Der Österreicher deutete unter der Woche an, dass ihm in München möglicherweise das Vertrauen fehle. Gegen Augsburg durfte er mal von Beginn an ran. Pluspunkte konnte der Mittelfeldspieler, der schon in Leipzig unter Julian Nagelsmann spielte, nicht sammeln. Der Fehler vor dem 0:2 ging auf sein Konto. Nach seiner wahrscheinlich einzigen guten Aktion kurz nach der Pause, als er eine Chance von Lewandowski mit einleitete, wurde der Österreicher schon wieder ausgewechselt.

Die Statistik: 600

Thomas Müller absolvierte in Augsburg sein 600. Pflichtspiel für den FC Bayern. Diese Marke erreichte zuvor kein Feldspieler beim Rekordmeister. Der Nationalspieler hätte sich sicher einen anderen Ausgang seines Jubiläumsspiels gewünscht.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schwarz-Gelbe Wochen der Wahrheit: Hält der BVB dem Druck stand?

(SID)

Verlängerung oder Abschied? Nagelsmann äußert sich zu Süle

Bundesliga Im Winter weg aus München? Neue Optionen für Tolisso VOR 8 STUNDEN