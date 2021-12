Der FC Bayern begrüßt mit Liu Shaoziyang den ersten chinesischen Spieler in seinen Reihen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von unserem Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns mit Liu Shaoziyang erstmals einen Spieler für den FC Bayern verpflichten konnten.", kommentierte Oliver Kahn den Transfer auf der vereinseigenen Homepage.

"Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben", so Kahn.

Der 18-jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Campus-Leiter Sauer: "Sehen weiteres Potenzial"

Laut Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, sei man von der sportlichen Entwicklungsfähigkeit Shaoziyangs überzeugt:

"Wir sehen in ihm weiteres Potential. Deswegen haben wir diesen Wechsel umgesetzt und freuen uns nun, den ersten chinesischen Spieler für den FC Bayern präsentieren zu können."

Der Youngster trainierte bereits bei der U19 des Rekordmeisters mit und soll nun durch Torwart-Koordinator Tom Starke weiter gefördert werden.

Das Keeper-Talent selbst äußerte sich begeistert von der Gelegenheit: "Der FC Bayern hat in meiner Heimat sehr, sehr viele Fans. Ich bin unglaublich stolz und glücklich."

