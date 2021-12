"Beide haben bald ihre Untersuchungen, wie es mit den Infiltrationen in der Lunge aussieht", erklärte Nagelsmann: "Wenn es weg ist, werden sie normal auftrainiert. Josh hat einen normalen Trainingsplan. Wir hoffen, dass er am 2. Januar einsteigen kann und wir ihn in alter Frische begrüßen können."

Choupo-Moting plant derweil, beim Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar) in seinem Heimatland Kamerun teilzunehmen.

Ad

Die Teilnahme sei aus "medizinischer Sicht zu diskutieren", betonte Nagelsmann, "wir müssen das gut abwägen".

Bundesliga Müller sieht bei Bayern Luft nach oben: "Anspruch muss ein höherer sein" VOR 21 STUNDEN

Der Ausfall von Coman für das Spiel gegen die kriselnden Wolfsburger steht wegen eines Muskelfaserrisses im rechten Oberschenkel schon seit Mittwoch fest. Der französische Nationalspieler hatte sich beim VfB Stuttgart (5:0) verletzt.

Das könnte Dich auch interessieren: Rose oder Hamann - wer hat recht?

(SID)

Tuchel kündigt Gespräch mit Aubameyang an: "Tut mir leid für ihn"

Ligue 1 Aufgepasst, FC Bayern! PSG mischt bei Coman und Rüdiger mit VOR 21 STUNDEN