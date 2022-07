Am Ende ging es dann doch ganz schnell. Noch am Samstag kündigte der Vorstandschef an, dass die Verpflichtung von Matthijs de Ligt nicht so schnell über die Bühne gehen würde.

Drei Tage später ist der Deal durch, wie der 53-Jährige selbst bestätigte. Es sei "ganz einfach gewesen, de Ligt von einem Transfer an die Isar zu überzeugen. „Wie auch bei Sadio Mané", verriet Kahn in einer Medienrunde im Nobel-Hotel "The Ritz Carlton". Das Ajax-Eigengewächs sei "sofort davon überzeugt gewesen, dass er zum FC Bayern möchte." Der Nationalspieler wechselt laut "Bild" für 70 Millionen Euro an die Isar.

Ad

Von der Verpflichtung zeigte sich der ehemalige Nationaltorhüter begeistert und geriet dabei ins Schwärmen: "Er ist groß, zweikampf-, kopfball-, lautstark, sehr präsent für seine 22 Jahre. Diese Qualitäten sind sehr wichtig für uns." Langfristig erhofft sich der FC Bayern von de Ligt eine Stabilisierung der Defensive: "Wir haben letzte Saison das eine oder andere Gegentor zu viel bekommen", so Kahn.

Bundesliga Schock für BVB-Neuzugang Haller: Tumor im Hoden entdeckt VOR 10 STUNDEN

Im Moment verweilt der Rekordmeister im Kurz-Trainingslager in Washington D.C. Der Niederländer wird laut Informationen von "Sport1" am Dienstagabend amerikanischer Zeit in der Hauptstadt erwartet.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nächster Poker bahnt sich an: Bayern macht bei Laimer ernst

Bale nach MLS-Einstand: "Bin nicht hier, um mich zu entspannen"

EM 2022 Historischer Viertelfinaleinzug: Hoffenheims De Caigny entscheidet Krimi VOR 11 STUNDEN