Seit Wochen besteht zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern grundsätzlich Einigkeit. Dem Vernehmen nach sollen sich beide Parteien auf einen Wechsel geeinigt haben.

Nur der Zeitpunkt war bis dato noch offen. Nach Informationen von "Sky" macht der Rekordmeister auch hierbei nun ernst. Ein erstes Angebot für den 25-jährigen Mittelfeldspieler habe den Pokalsieger erreicht.

Die gebotene Ablöse liegt demnach ungefähr bei 20 Millionen Euro. Zu wenig für RB - der Klub pocht auf 30 Millionen Euro Ablöse. Der Vertrag des Österreichers läuft im am 30. Juni 2023.

Eurosport-Einschätzung: Laimer wird sich dem FC Bayern anschließen - entweder noch in diesem Sommer oder im nächsten. Darüber entscheidet in erster Linie RB.

Sollte man weiter auf die hohe Ablösesumme von 30 Millionen Euro bestehen, wird es wohl eher nichts mit einem sofortigen Transfer. In diesem Szenario wechselt der Österreicher 2023 ablösefrei an die Isar. Will Leipzig aber noch einmal am 25-Jährigen verdienen, wird man dem Rekordmeister bei der Ablöse entgegenkommen müssen.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 75 Prozent

