Besonders bei Draxler soll sich der deutsche Rekordmeister intensiver mit einem Wechsel auseinandersetzen. Auch der 28-Jährige kann sich mittlerweile vorstellen, Paris nach fünf Jahren zu verlassen, heißt es.

Denn bei PSG fehlt Draxler eindeutig Spielpraxis, um im Rennen um die WM-Kaderplätze für Katar im kommenden Winter ein Wörtchen mitreden zu können.

Der ehemalige Schalker könnte in München vor allem interessant werden, wenn Nationalmannschaftskollege Serge Gnabry die Bayern im Sommer verlässt. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft wie bei so vielen Bayern-Stars 2023 aus. Sollte es zu keiner Vertragsverlängerung kommen, ist ein Abschied in diesem Jahr nicht unwahrscheinlich.

Bei einem Markwert von rund 20 Millionen Euro wäre ein Wechsel von Draxler zudem finanziell durchaus realisierbar.

Thilo Kehrer als Süle-Ersatz nach München?

Allerdings soll die Konkurrenz aus der Bundesliga hoch sein: Auch Hertha BSC, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund sind angeblich interessiert . Bei Kehrer wiederum könnten seine variablen Einsatzmöglichkeiten in der Defensive sowie seine regelmäßigen Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft die Bayern überzeugen, berichtet die "Tz".

Der Verteidiger, der zuletzt unter Bundestrainer Hansi Flick bereits als Rechts-, Links, und Innenverteidiger gespielte hatte, soll laut "L'Équipe" zwischen 20 und 30 Millionen Euro Ablöse kosten. Nachdem Niklas Süle München im Sommer Richtung BVB verlässt, wäre ein weiterer Abwehrspieler sicherlich keine schlechte Idee.

