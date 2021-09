Im Vergleich zum 3:0-Sieg unter der Woche in Barcelona tauschte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf drei Positionen: Josip Stanisic, Lucas Hernández und Sergbe Gnabry rotieren für Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Jamal Musiala in die Startelf.

Die Hausherren benötigten gegen zu Beginn forsch auftretende Bochumer etwa eine Viertelstunde, ehe der Bayern-Express fahrt aufnahm und die Gäste in einer einseitigen ersten Hälfte überrollte. Für den sehenswerten Auftakt sorgte Leroy Sané, der einen Freistoß aus knapp 26 Metern über die luftige Bochumer Mauer zog und rechts unten zur frühen Führung versenkte (17.).

Zehn Minuten später hatte Sané erneut seine Füße im Spiel: Die Hereingabe des zuletzt stark kritisierten Flügelspielers fand Joshua Kimmich, der aus neun Metern freistehend zum Abschluss kam. Bochums Armel Bella-Kotchap fälschte noch unhaltbar ab – 2:0 für die Bayern (27.). Kurze Zeit später durfte schon der nächste deutsche Nationalspieler jubeln: Thomas Müller bediente Gnabry, der kurz nach der Mittellinie den Turbo zündete und aus 14 Metern sicher flach ins Eck verwandelte (32.).

Doch für die Bochumer war der Schrecken noch nicht vorbei - ein bitteres Eigentor "krönte" die erste Hälfte aus Sicht der Gäste: Nach Müllers Steckpass in den Strafraum auf Robert Lewandowski wollte Verteidiger Vasilis Lambropoulos auf Torwart Manuel Riemann zurücklegen. Der war aber bereits zu weit aus seinem Tor geeilt und musste mit ansehen, wie der Ball zum vierten Mal die eigene Torlinie überquerte (43.).

Die Bayern blieben auch nach der Pause am Drücker und legten nach etwa einer Stunde das 5:0 nach. Nach Sanés Hereingabe kam die Kugel über Umwege zur Robert Lewandowski, der den Ball aus einem Meter mühelos über die Linie drückte (61.). Kurz darauf machten die Hausherren gar das halbe Dutzend voll: Goretzka legte per Kopf in den Lauf von Kimmich, der den Ball kurzer Distanz per Dropkick elegant über Riemann hinweg ins Tor abtropfen ließen (65.).

Für den Schlusspunkt hinter eine einseitige Partie sorgte Eric-Maxim Choupo-Moting. Nach dem Riemann zuvor binnen weniger Sekunden gegen Müller und zwei Nachschüsse von Choupo-Moting grandios parierte, bugsierte der Angreifer seinen dritten Versuch schließlich aus kurzer Distanz zum 7:0-Endstand über die Linie (79).

Die Stimmen:

Leon Goretzka (FC Bayern): "Wir hatten einfach Bock, Fußball zu spielen. Heute hat es natürlich viel Spaß gemacht für uns, für Bochum natürlich nicht so. Wir haben ihnen heute keine Luft zum Atmen gegeben."

Anthony Losilla (VfL Bochum): "Es ist schwer, jetzt die Worte zu finden. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Nach dem ersten Gegentor haben wir aber die Ordnung verloren und wurden bestraft."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Bayerns nie endende Gier

Die Bayern beeindruckten gegen Bochum mit einer schier nie enden wollenden Gier. Selbst nach dem 4:0 zur Halbzeit nahmen die Münchener trotz vollgepackter kommender Wochen in Durchgang zwei keineswegs den Fuß vom Gas und spielten immer weiter nach vorne. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte die Nagelsmann-Elf gut und gerne in den zweistelligen Torbereich kommen können. Insgesamt gab der FCB 24 Torschüsse ab, vergab aber zum selben Zeitpunkt auch sechs Großchancen.

Die Statistik: 5

Leroy Sané war erstmals seit seinem Wechsel zum FC Bayern in jedem seiner vergangenen fünf Pflichtspiele immer mindestens an einem Treffer beteiligt (drei Tore, vier Vorlagen).

