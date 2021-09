Während Pires die Vereinspolitik von PSG kritisierte, schwärmte der Welt- und Europameister vom FC Bayern: "Ich bewundere diesen Verein, der eine klare Philosophie hat und immer wieder beweist, dass die Institution FC Bayern über jedem Spieler steht. Egal ob Manuel Neuer, Robert Lewandowski oder Joshua Kimmich, sie sind alle nicht wichtiger als der FC Bayern."

Bei PSG sei dies nicht so, denn dort werde nie über den Verein gesprochen, sondern stets über einzelne Spieler wie Kylian Mbappé, Lionel Messi oder Neymar. "Das ist es, was mich immer wieder stört. In dieser Hinsicht sollten sich die Pariser am FC Bayern orientieren, wenn sie international ihre Ziele erreichen möchten", so Pires, der dementsprechend auch in dieser Champions-League-Saison die Franzosen nicht in der Favoritenrolle sieht. Für ihn ist der FC Bayern der "absolute Top-Favorit".

Seit Jahren versucht PSG seinen Traum vom Gewinn der Champions League zu realisieren - bislang erfolglos. "Paris muss ab sofort als Mannschaft funktionieren, sonst wird es nix mit der Champions League", meinte der ehemalige Profi.

Der Klub müsse auch lernen, "dass man nicht automatisch alles gewinnt, nur weil man plötzlich unglaubliche Spieler in seinem Kader hat”, stellte Pires klar. PSG sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder mit millionenschweren Transfers für Aufsehen. Erst im Sommer wechselte Lionel Messi zu den Parisern. Mit dem Superstar soll es diese Saison mit dem Titel in der Königsklasse endlich klappen.

"Damit der Traum wirklich wahr wird, muss Paris Saint-Germain eine Einheit auf dem Platz bilden. Das ist bis heute nicht der Fall und mit Sicherheit die aktuell größte Baustelle für Mauricio Pochettino (PSG-Trainer, Anm. d. Red.)", sagte der ehemalige Arsenal-Star.



Bayern dagegen habe einen "herausragenden Kader mit zwei Ausnahmespielern" auf zwei strategisch wichtigen Positionen: "Manuel Neuer im Tor und Robert Lewandowski im Sturm. Dazu hat er auf allen Positionen Weltklassespieler, die sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft stellen."

Lewandowski sei aktuell der beste Stürmer der Welt, zudem bewundere er insbesondere das "Duo Kimmich-Goretzka vor der Abwehr". Beide Spieler würden prächtig harmonieren, seien eminent wichtig für den Zusammenhalt sowie für die Balance dieser Elf. "Körperlich und athletisch sind sie beeindruckend", so Pires.

Ein Sonderlob hatte er auch für Alphonso Davies: "Mich würde interessieren ob er der Schnellste in ganz Europa ist. Er verblüfft mich immer wieder aufs Neue, zuletzt beim 3:0-Sieg in Barcelona. Davies ist unglaublich."

