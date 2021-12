Der 62-Jährige ergänzte: "Ich könnte jetzt auch 25 andere nennen. Ich glaube, dass er in Spanien größeren Anklang finden würde. In England wird ein anderer Fußball gespielt." Aus seiner Sicht tue Haaland für die Gesamtentwicklung allerdings auch ein Verbleib in der Bundesliga "gut".

Der BVB-Boss kündigte daher an: "Ich kämpfe für Erling mindestens genauso sehr für den BVB wie für die Bundesliga." Denn: "Egal, wo ich hinkomme, jeder spricht dich auf Erling Haaland an."

Daher werde er für den jungen Norweger sicher "auch 2,50 Euro mehr" zahlen, meinte Watzke: "Für Erling Haaland würden wir an die Grenzen gehen, aber unsere Grenzen sind auch begrenzter als die anderen Klubs."

Allerdings schränkte er ein: "Am Ende ist es so, entweder er bleibt, dann freuen wir uns, oder er sagt, er hat sich entschieden, er möchte etwas anderes machen."

Großes Interesse an Haaland

In dieselbe Kerbe schlug auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Bei "Sky" meinte er: "Wir wünschen uns, dass er auch über dem Sommer hinaus bei uns bleibt. Wir müssen ihn nicht abgeben, auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht." Man habe "einen langfristigen Vertrag mit ihm, er muss ja aktiv werden, nicht wir", so Zorc.

Haaland steht eigentlich noch bis 2024 bei den Dortmundern unter Vertrag. Dank einer Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro kann der 21-Jährige den Verein allerdings im kommenden Sommer vorzeitig verlassen. Neben Real Madrid sollen auch Paris Saint-Germain, Bayern München, die englischen Top-Klubs Manchester City und FC Chelsea sowie der FC Barcelona Interesse haben.

