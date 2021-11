Und fügte hinzu: "Mir hat nie jemand etwas Ausländerfeindliches ins Gesicht gesagt. Falls doch, habe ich das überhört - weil ich ganz anders denke. Für mich ist komplett unerheblich, wie ein Mensch aussieht, welche Religion er hat und welchen Pass."

Gerade im Fußball zähle nur, so Salihamidzic , "was du kannst. Nicht, wer du bist. Und Fußball macht es einem auch relativ leicht, Anschluss zu finden". Auch nach seiner Flucht habe der Sport bei der Integration "eine wesentliche Rolle gespielt".

Ad

1992 war Salihamidzic von seinem Geburtsort Jablanica im damaligen Jugoslawien und heutigen Bosnien und Herzegowina nach Hamburg geflüchtet, um den Schrecken des Balkan-Kriegs zu entkommen.

WM-Qualifikation Flick sieht trotz Topstart Luft nach oben: "Daran müssen wir arbeiten" VOR EINER STUNDE

"Es waren furchtbare Zeiten. Jablanica wurde bombardiert. Ein Blindgänger schlug genau bei uns im Flur ein. Gott sei Dank haben bei uns alle überlebt", erzählte er im Rückblick.

FC Bayern: Salihamidzic blickt auf schwere Kindheit zurück

Als 15-Jähriger wurde er schließlich "in einem Bus an mehreren Checkpoints vorbei nach Kroatien geschmuggelt". An der Grenze zu Slowenien hätten sich dann die kroatischen Soldaten "kaputtgelacht", als er sagte, dass sein Ziel Hamburg sei, um dort Profi zu werden. Über Split und Dortmund erreichte Salihamidzic aber die Hansestadt - und erfüllte sich dort seinen Traum.

Die Trennung von seiner Familie sei jedoch sehr schmerzlich gewesen. Der heute 44-Jährige sagte: "Während der ersten drei Monate habe ich jeden Tag geheult."

Das könnte Dich auch interessieren: Gündogan glaubt an Kimmich-Impfung: "Zeitpunkt wird kommen"

(SID)

Neymar steckt durch, Paqueta macht's klar: Brasilien löst WM-Ticket

Fußball Lewandowski und Kane im Torjäger-Fernduell: England auf WM-Kurs VOR 12 STUNDEN