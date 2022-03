In schwarzer Kapuzenjacke und mit einem sanften Lächeln im Gesicht schlenderte der neue Coach zum ersten Training auf den Schenckendorffplatz.

Zahlreiche Journalisten und Kamerateams waren gekommen um zu sehen, wie der 68-Jährige die schwer abstiegsbedrohten Berliner aus der Krise führen will. Doch auf einen lautstarken Einpeitscher Magath, dem eine Vorliebe für Medizinbälle und Treppenläufe anhängt, warteten sie vergebens. Beinahe unscheinbar und mit den Händen in den Taschen beobachtete er die rund eineinhalbstündige Einheit zu Beginn von der Seite - nur selten rief Magath persönlich dazwischen.

Er weiß eben zu überraschen. Den Erwartungen zu trotzen, ist eine seiner Lieblingsmethoden. Selbst Ansagen vor den Trainingsübungen überließ der einstige Meistertrainer von Bayern München und des VfL Wolfsburg seinen Assistenten, den Schotten Mark Fotheringham hatte er mitgebracht.

Magath suchte beim Training nur ganz vereinzelt den Kontakt zur Mannschaft. Dem bislang glücklosen Winter-Neuzugang Dong-Jun Lee klopfte er aufmunternd auf die Schulter. Mit dem zuletzt abgeschriebenen Altstar Kevin-Prince Boateng führte er ein Einzelgespräch.

Magath: "Disziplin gehört zum Mannschaftssport"

Autorität durch Distanz. Schon am Montag hatte Magath, der nach über neun Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt war, mit seinem Image des Disziplinfanatikers gespielt. "Die Spieler müssen begreifen, dass Disziplin zum Mannschaftssport gehört. Wer sich dahingehend bemüht, hat bei mir alle Trümpfe in der Hand", sagte er.

Brutal intensive Konditionseinheiten, für die Magath berüchtigt ist, dürften acht Spieltage vor Saisonende aber kaum angedacht sein. Vielmehr muss er beim Tabellen-17., der bei 23 Zählern punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Rang 16 ist, die Einheit in der Kabine wiederherstellen.

Das versprach sich auch Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic von Magaths Verpflichtung, nachdem er am Sonntag Tayfun Korkut nach zehn Pflichtspielen ohne Sieg entlassen musste:

Wir brauchen einen Trainer, der Disziplin einfordert und den man für eine klare und harte Hand im Umgang mit den Spielern kennt.

Zu oft waren die Berliner spürbar nicht als Team aufgetreten, weshalb sie auch die fünf vergangenen Ligaspiele verloren hatten.

Magath will gegen Hoffenheim "wenigstens einen Punkt"

In jenen Partien sah Magath die Hertha-Profis "etwas unkoordiniert", ihm fehlte ein "mannschaftlich geschlossener Auftritt". Was unter Korkut ebenfalls viel zu oft Probleme machte, war die harmlose Offensive. Nur Arminia Bielefeld (22) und Schlusslicht Greuther Fürth (24) haben weniger als die 26 Tore der Berliner auf dem Konto. Um dies schnell und effizient zu ändern, ließen Magath und seine Co-Trainer am Dienstag gezielt das Umschaltspiel trainieren: Mit wenigen Kontakten zum Torabschluss. So könnte es gehen.

Ein sofortiges Erfolgserlebnis wäre für den zuvor auf Social Media belächelten Magath unheimlich wichtig. Bei seinem Hertha-Debüt am Samstag (15.30 Uhr) gegen Europapokalanwärter TSG Hoffenheim sei die Maßgabe, "endlich wieder was Zählbares - wenigstens einen Punkt - mitzunehmen". Denn so ernüchternd die vergangenen Leistungen waren, so offen gestaltet sich das Abstiegsrennen. Das Magath-Team spielt im Endspurt noch gegen die gesamte Keller-Konkurrenz. Und dann müssen die Berliner bereit sein.

