Zehn Pflichtspiele ohne Sieg, fünf Liga-Pleiten hintereinander, Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz: Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat einen Tag nach dem 0:2 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach die Reißleine gezogen und sich von Trainer Tayfun Korkut getrennt.

"Es bleiben noch acht Partien, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Dafür werden wir alles tun und wollen mit dieser Entscheidung unterstützen, dass alle Beteiligten nochmal intensiver für die Situation sensibilisiert sind", begründete Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntag den Schritt:

Ad

"Wir setzen auf die positiven Effekte eines Neuanfangs."

Bundesliga Hertha kassiert in Gladbach fünfte Pleite in Serie! "Es ist sch..." VOR 18 STUNDEN

Wie genau der aussehen wird, ließ Bobic offen. Über die Korkut-Nachfolge werde der Klub informieren, "sobald diese Personalie abschließend geklärt ist".

Hertha: Neuer Trainer völlig offen

Wer sich des Projektes Bundesliga-Rettung beim Hauptstadt-Klub nun annimmt und die Mannschaft auf das richtungweisende Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Samstag (15:30 Uhr) vorbereitet, ist aktuell noch völlig unklar.

Korkuts 15-wöchige Amtszeit endet unterdessen als großes Missverständnis. Der 47-Jährige, der das Amt Ende November von Pal Dardai übernommen hatte, verließ die Hertha am Sonntag nach nur 104 Tagen im Amt mit einem miserablen Punkteschnitt von 0,69 und nur zwei Siegen aus 13 Ligaspielen. Die Berliner stehen als Tabellen-17. erstmals seit dem dritten Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz.

Als Bobic am Sonntagvormittag um 10:14 Uhr die Schranke zur Hertha-Geschäftsstelle passierte, war das Schicksal Korkuts längst besiegelt. Spätestens nach der ernüchternden Niederlage am Samstag in Mönchengladbach hatte der Trainer keine Argumente für eine Weiterbeschäftigung mehr.

Nach einem verheißungsvollen Start mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen, blieb die Alte Dame unter seiner Regie in sämtlichen Spielen im Jahr 2022 sieglos. "Leider konnten wir den guten Start unserer Arbeit nicht halten", wird Korkut in der Vereinsmitteilung zitiert.

Korkut-Aus trifft auch Bobic

Korkut selbst hatte den Weg für den nächsten Neuanfang auf dem Trainerposten bereits am Samstagabend frei gemacht. "Ich weiß, dass keiner über dem Verein steht", hatte er nach dem 0:2 gesagt. Stürmer Davie Selke sprach von einer "absoluten Scheißsituation", und Bobic kündigte Gespräche mit Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller und dem Präsidenten Werner Gegenbauer an.

Die Personalie Korkut, das weiß Bobic, ist auch ein klarer Fehlgriff von ihm. Er hatte Korkut Ende November völlig überraschend aus dem Hut gezaubert. Nun musste Bobic seinen Fehler eingestehen und korrigieren.

In den kommenden Wochen steht auch der Hertha-Sportchef und sein im vergangenen Sommer eingeleiteter Umbruch auf dem Prüfstand. Bobic hat zwar Transfereinnahmen generiert und Gehälter gespart, was trotz der vielen Investoren-Millionen notwendig war. Doch sportlich ging es nach der Fast-Katastrophe im Vorjahr weiter bergab.

Der Trainerwechsel von Dardai zu Korkut brachte noch mehr Verunsicherung und noch weniger Ertrag. Bei einem Abstieg wäre auch Bobic im Amt nach nur einer Saison schwer beschädigt.

"Am Saisonende wird eine Zäsur gemacht", hatte der frühere Manager von Eintracht Frankfurt bereits bei "Sport1" gesagt. Sein nächster Schuss muss sitzen.

Das könnte Dich auch interessieren:Hertha kassiert in Gladbach fünfte Pleite in Serie! "Es ist sch..."

Bundesliga Bundesliga-Tipps: RB Leipzig bleibt Top-Team der Rückrunde GESTERN AM 14:10