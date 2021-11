Zwar bremsten den 26-Jährigen in dieser Saison immer wieder Wadenprobleme aus, doch nach seinem ersten Einsatz am zehnten Spieltag bei Union Berlin (5:2) kam Tolisso in der nächsten Woche gegen den SC Freiburg wieder nur zu 19 Spielminuten.

Die Bayern könnten beim bestehenden Überangebot im Mittelfeld einen Verkauf des Franzosen wohl verkraften. Angesichts von Konkurrenten wie Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Marcel Sabitzer und Thomas Müller hat Tolisso einen schweren Stand.

Nach "Kicker"-Informationen sind sowohl Inter Mailand als auch Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung Tolissos interessiert.

Eurosport-Einschätzung: Schon gegen Ende des Transferfensters im vergangenen Sommer wurde über einen Abgangs Tolissos spekuliert. In der laufenden Saison hat sich die Situation des Franzosen beim FC Bayern aus unterschiedlichen Gründen weiter verschlachtert. Sowohl für Inter als auch für Tottenham könnte eine Verpflichtung des vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspielers Sinn machen. Von seinem einstigen Marktwert in Höhe von 45 Millionen Euro (2018) ist Tolisso mittlerweile weit entfernt - laut "transfermarkt.de" kommt der 26-jährige aktuell auf einen Wert von 15 Millionen Euro. Da der Vertrag zum Sommer hin ausläuft, könnten beide Teams den Preis womöglich noch weiter drücken.

Aus personeller Sicht könnte Tottenham die Verstärkung im Mittelfeld wohl noch besser gebrauchen, die Londoner rangieren nur auf Rang neun in der Tabelle. Hier bleibt abzuwarten, auf welches Personal der neue Trainer Antonio Conte bis zum Januar setzen wird. Inter Mailand hingegen spielt eine gute Saison und befindet sich in der Serie A aktuell auf dem dritten Rang. Hier sucht Trainer Simone Inzaghi aber noch nach einem Ersatz für Christian Eriksen , der wohl nicht mehr für Inter auflaufen wird.

Sollte sich die schwierige Situation um die noch ungeimpften Spieler wie Kimmich und Musiala jedoch weiter nicht entspannen, könnte der FC Bayern auch zu einem Verbleib des Franzosen tendieren.

Transferwahrscheinlichkeit Inter: 30%

Transferwahrscheinlichkeit Tottenham: 25%

