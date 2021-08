"Ralf sagte lange gar nichts, es sprach nur Gerard (Houiller, die Red.). Ich dachte, Ralf spräche kein Englisch", sagte Marsch: "Aber es stellte sich heraus, dass sein Englisch hervorragend war: Als er sah, wie ich tickte, fing er plötzlich an, mich herauszufordern."

Was folgte, sei eine "heftige inhaltliche Auseinandersetzung über taktische Details" gewesen: "Es war ein Kampf. Um Fachthemen, aber wirklich hitzig. Als ich rausging, rief ich meine Frau an und sagte: 'Den Job kann ich vergessen. No way, dass ich den kriege.' 15 Minuten später bekam ich einen Anruf von New Yorks Präsident, und er sagte: Sie lieben dich. Ich dachte nur: Wie bitte?"

Bis 2018 stand der US-Amerikaner dann bei New York an der Seitenlinie, anschließend holte Rangnick ihn für eine Saison als Co-Trainer zu RB Leipzig.

Bundesliga BVB-Führungstor gegen Frankfurt: Reus schreibt Geschichte VOR 15 STUNDEN

Anschließend trainierte Marsch RB Salzburg, in diesem Sommer kehrte er nun als Chefcoach zu den Sachsen zurück.

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Führungstor gegen Frankfurt: Reus schreibt Geschichte

(SID)

BVB-Rückkehrer Witsel offensiv: "Haben die Spieler für den Meistertitel"

Bundesliga Ganz Dortmund liegt Haaland zu Füßen: "Er ist schon ein Paket" VOR 15 STUNDEN