Daher beschäftige er sich natürlich damit, "wenn der FC Bayern Interesse an mir zeigt", erklärte der 29-Jährige. Erst vor wenigen Tagen hatte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl jedoch bei "Bild" einem Transfer - zumindest in diesem Sommer - einen Riegel vorgeschoben.

"Jonas bleibt in Gladbach", betonte Eberl dabei: "Es gab nie ein konkretes Angebot von Bayern, es gab nie konkrete Gespräche mit Bayern."

In Zukunft kann sich Hofmann aber einen Wechsel vorstellen - nicht zwangsläufig nach München. "Ich finde auch, dass es eine Bestätigung für meine Arbeit ist, wenn ich mit solchen großen Vereinen in Verbindung gebracht werde. Das ist eine Ehre und macht mich stolz", sagte der deutsche Nationalspieler.

Solche Anfragen höre er sich "auch an und wäge dann genau ab, was für und gegen einen Wechsel spricht und mache zu Hause eine Pro-Contra-Liste".

Jonas Hofmann wird von Hansi Flick umgeschult

Aktuell befindet sich Hofmann mit der deutschen Nationalmannschaft auf Länderspielreise. Unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick ist der eigentlich offensive Außenspieler auf der rechten Verteidigerposition eingeplant, verriet Hofmann.

"Hansis Plan ist, dass ich in der Viererkette hinten rechts spiele. So ist die Absprache mit ihm. Ich bin flexibel einsetzbar und finde das gar nicht so schlecht. Dadurch gebe ich dem Trainer viele Möglichkeiten mich einzusetzen", meinte der 29-Jährige.

Trotz der Umschulung im Nationalteam im eher fortgeschrittenen Fußballeralter habe er "total Bock drauf. Auch hinten rechts kann man sich gut einbringen und nach vorne Akzente setzen." Bereits am Donnerstag gegen Liechtenstein ( ab 20:45 Uhr im Liveticker ) hat Hofmann vielleicht erstmals die Chance sich auf dieser Position zu beweisen.

