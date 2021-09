Mit seinem Treffer Nummer 110 ließ er den Iraner Ali Daei hinter sich. Nach einer Flanke von rechts traf der Mittelstürmer zum Ausgleich für den Europameister von 2016.

Wenige Minuten später und kurz vor Schluss legte der Superstar in Faro auch noch Tor Nummer 111 nach. Erneut traf Ronaldo per Kopf. Er nickte den Ball nach einer Flanke von Joao Mario genau rechts neben den Pfosten in die Maschen. Da der Superstar beim Torjubel sein Trikot auszog, blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als Ronaldo die gelbe Karte zu zeigen.

Früh in der Partie hatte der Manchester-United-Rückkehrer einen Foulelfmeter (15.) verschossen, den Bruno Fernandes rausgeholt hatte. Irland ging dann kurz vor der Pause durch John Egan (45.) aus dem Nichts in Führung. Der Innenverteidiger traf nach einem Eckball ebenfalls per Kopf.

In der Tabelle der WM-Qualifikationsgruppe A liegen die Portugiesen weiterhin auf Kurs zur Endrunde in Katar 2022.

(SID)

