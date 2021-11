Man müsse jetzt auf die PCR-Ergebnisse warten.

Im schlimmsten Fall müsste Joshua Kimmich, der bislang eine Impfung gegen COVID-19 verweigert, als Kontaktperson erneut in häusliche Quarantäne. Die Dauer ist offen. Der Mittelfeldspieler hatte sich zuletzt bereits im Corona-Fall seines Teamkollegen Niklas Süle einige Tage isolieren müssen und war deshalb auch für die Länderspiele gegen Liechtenstein und in Armenien ausgefallen.

Erst vor zwei Tagen hatte Kimmich die Quarantäne verlassen. Um Spekulationen rund um den Kontakt mit der möglicherweise infizierten Person zu vermeiden, betonte Julian Nagelsmann: "Ich kann versichern, dass es nicht während der häuslichen Quarantäne war, sondern jetzt wahrscheinlich in den letzten eineinhalb Tagen. In 48 Stunden kann er ja schon einen Menschen sehen." Schmunzelnd meinte er: "Wir leben ja nicht in Alaska."

Verzichten muss Nagelsmann in Augsburg (Freitag, ab 20:30 Uhr im Liveticker ) definitiv auf die positiv getesteten Süle und Josip Stanisic. Kingsley Coman fällt mit muskulären Problemen aus.

Leon Goretzka ist nach brutalem Tritt im Liechtenstein-Spiel wieder fit

Dafür steht Leon Goretzka, der gegen Liechtenstein nach einem brutalen Tritt gegen den Hals ausgewechselte werden musste, wieder zur Verfügung. "Bei Leon sieht es gut aus. Er hat jetzt dreimal trainiert und es ist alles in bester Ordnung. Er hat keine Probleme mehr", erklärte Nagelsmann.

Alphonso Davies und Eric-Maxim Choupo-Moting stehen nach anstrengenden Länderspielreisen mit Kanada beziehungsweise Kamerun gegen den FCA zwar im Kader, einen Einsatz von Beginn schloss Nagelsmann aber eher aus.

"Eric und Alphonso kommen erst heute zurück, daher haben sie im Training gefehlt. Morgen kommen sie zur Aktivierung und werden auch mitfahren nach Augsburg. Wie wir sie einsetzen, werden wir sehen", sagte der 34-Jährige.

Die Partie wird mit 30.660 Zuschauern ausverkauft sein. Es gilt in der WWK-Arena die 2G-Regel, dazu besteht für die Fans auf allen Plätzen im Stadion FFP2-Maskenpflicht.

Weinzierl macht Augsburg auf Bayern heiß

