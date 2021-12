Für Liverpool kam Karius in dieser Saison bisher noch gar nicht zum Einsatz. Zuletzt war der 28-Jährige in der Rückrunde der Spielzeit 2020/21 an Union Berlin ausgeliehen.

Doch auch bei den Hauptstädtern kam Karius nur auf fünf Einsätze in der Bundesliga. Zudem absolvierte er ein Spiel im DFB-Pokal.

Seine Bundesliga-Karriere startete Karius 2011 bei Mainz 05, ehe er 2016 auf die Insel wechselte. Nach zwei schweren Patzern im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) hatte der Deutsche seinen Kredit allerdings bei vielen Reds-Fans und auch den Klub-Bossen verspielt.

Ein klares Zeichen für das verlorene Vertrauen: Liverpool verpflichtete bereits kurz darauf den jetzigen Stammkeeper Alisson. Karius wiederum spielte von 2018 bis 2020 auf Leihbasis bei Besiktas Istanbul.

Der Vertrag des Torwarts in Liverpool läuft im Sommer aus. Ein Abschied ist angesichts der aktuellen Situation bei den Reds sicher. Trainer Klopp plant nicht mehr mit Karius. Neben den Fürthern soll auch der FC Basel Interesse am 28-Jährigen haben.

