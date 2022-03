"Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift. Das ist schon länger so", legte der zweimalige deutsche Nationalspieler nach. Bitter für Demirbay: Der 28-Jährige sah gegen den VfL Wolfsburg seine zehnte Gelbe Karte der Saison und fehlt damit nach der Länderspielpause im Heimspiel gegen Hertha BSC.

Der Grund für den Frust: Nach einem Zweikampf zwischen Aster Vranckx und Piero Hincapié in der 83. Minute kam es im Mittelfeld zu einer Rudelbildung. Demirbay lief hinzu, offenbar um den Wolfsburger zu beruhigen. "Ich versuche die Jungs einfach auseinanderzuhalten, wirklich. Nichts anderes habe ich getan", erklärte der 28-Jährige.

Mit einer beschwichtigenden Geste redete er auf den Belgier ein. "Ich halte ihn einfach nur weg und sagte: 'Komm, beruhige dich", so Demirbay. Kurz darauf ging Maximilian Arnold zum Leverkusener. Der Wolfsburger Kapitän sagte demnach, "Kerem, gut so, alles easy, hast du gut gemacht", wie Demirbay gegenüber der "ARD" verriet.

Dennoch sah Demirbay genau so wie Hincapié, Vranckx und Maxence Lacroix die Gelbe Karte von Schiedsrichter Brych. Der Mittelfeldspieler suchte auf dem Feld sofort das Gespräch mit dem 46 Jahre alten Münchner.

Demirbay droht Strafe

"Ich finde das wirklich sehr, sehr traurig, da bin ich ganz ehrlich", so der Confed-Cup-Gewinner von 2017. "Mit fünf Gelben Karten fahre ich heute nach Hause. Unfassbar, dass er mir das gibt", schimpfte der Mittelfeldspieler nach dem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg in der Volkswagen Arena

Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes nahm seinen Spieler nach der Begegnung gegenüber der "Bild" in Schutz: "Kerem hat sich über die Karte geärgert, weil er versucht hatte, da beruhigend einzuwirken."

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung droht dem 28-Jährigen mindestens eine Geldstrafe.

