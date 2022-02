Für viele Bayern-Fans wird sich Kingsley Coman spätestens durch sein Siegtor im Champions League-Finale 2020 gegen Ex-Klub PSG unsterblich gemacht haben.

Dass der Franzose weiter an seinem Vermächtnis beim FC Bayern arbeiten will, machte der 25-Jährige jetzt im Interview mit "Sport1" klar.

Coman äußerte sich hoch motiviert und willens, mit den Münchnern zurück an die europäische Spitze zu klettern: "Da geht noch mehr! Mehr Tore, mehr Vorlagen, mehr Titel. Ich will eine ganze Saison lang auf Top-Niveau spielen. Und noch einmal die Champions League gewinnen - mindestens!"

Für seine kommende Zeit hat sich der 36-fache Nationalspieler Frankreichs Großes vorgenommen: "Ich will auch eine Legende beim FC Bayern werden."

Abschied vom FC Bayern stand im Raum

Coman gab jedoch auch zu, dass er im vergangenen Sommer an einen Abschied vom Rekordmeister dachte: "Ich habe hier so viel erlebt, so viele Titel gewonnen. Natürlich fragst du dich da, ob du etwas anderes probieren sollst. Ich musste deshalb nachdenken und herausfinden, was ich will und wohin ich will. Das hat dann nicht immer nur mit Fußball zu tun, sondern auch mit persönlichen Interessen."

Letztlich habe auch das hervorragende Verhältnis mit Julian Nagelsmann zu einem Umdenken geführt: "Wenn du Vertrauen hast, fühlst du dich wohl. Er hat mir von Anfang an gesagt, dass er mich unterstützt, ich sehr wichtig für ihn und die Mannschaft bin und er mich gerne behalten möchte. Er hat mir auch mal bei WhatsApp geschrieben. Er ist ein Trainer, der viel mit seinen Spielern im Austausch ist, nicht nur mit mir. Ich mag ihn und auch seine Denkweise von Fußball. Das hat mir die Entscheidung erleichtert.", so der 25-Jährige.

Der Flügelstürmer betont zudem seinen unbedingten Willen, sich weiter im Bayern-Trikot zu verbessern und sieht noch persönliches Verbesserungspotential.

"Ja, meiner Meinung nach bin ich noch weit weg von meinem Limit. Ich muss vor allem an meinen Statistiken arbeiten. Ich glaube schon, dass ich sehr viel im Spiel mache - sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ich gehe viel ins Eins-gegen-Eins, kreiere einige Chancen. Aber jetzt muss ich noch mehr Tore und Vorlagen sammeln. Ich will einer der weltbesten Spieler auf meiner Position sein, das ist mein Ziel."

