Demnach darf der Nationaltorwart im Zuge der Belastungssteuerung und in Absprache mit Tapalovic selbst entscheiden, wann er in welchem Ausmaße trainiert.

Trainer Julian Nagelsmann soll seiner Nummer eins blind vertrauen und ihm deshalb die Entscheidung selbst überlassen.

Aufgrund seiner Corona-Infektion, die er in Isolation auf den Malediven auskurierte, soll es Neuer zunächst ruhig angehen lassen und koordiniertes Aufbau-Training betreiben.

In dieser Woche absolvierte Neuer am Dienstag ein Einzeltraining und trainierte am Mittwoch im Kreise des Teams. Kommenden Samstag spielt der FC Bayern in der Bundesliga gegen RB Leipzig ( ab 18.30 Uhr im Liveticker ).