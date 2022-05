"Ich hatte mich so gefreut, als Sané endlich die Kurve bekommen hat, gefeiert wurde und Fußball zelebriert hat. Jetzt ist er seit Wochen leider wieder an dem Punkt, an dem man nicht weiß, was eigentlich mit ihm los ist. Mich würde ein Verkauf nicht wundern", meinte der Rekord-Nationalspieler weiter.

Sané kam im Sommer 2020 nach einem jahrelangen Transfer-Poker für 60 Millionen Euro von Manchester City. Lange musste sich der deutsche Nationalspieler Kritik gefallen lassen.

Vor allem in der Hinrunde dieser Saison schien Sané aber wieder auf dem aufsteigenden Ast.

Bis zum Jahrewechsel erzielte der Stürmer starke elf Tore für den deutschen Rekordmeister, dazu legte er ebenso viele Treffer für seine Teamkollegen auf. Doch dann kam erneut der Leistungs-Knick.

In der Bundesliga traf er seit Januar nur zwei Mal (zwei Assists). Auch in der Champions League (ein Tor, eine Vorlage) blieb er hinter den Erwartungen zurück. Bei Sanés Teamkollegen Serge Gnabry kann sich Matthäus ebenfalls trotz "regelmäßiger guter Leistungen" einen Transfer vorstellen. "Ich mag beide Spieler sehr, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir sie beide noch lange in München sehen", ergänzte der 61-Jährige in seiner Kolumne

