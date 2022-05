"Wir haben ein Haus auf Mallorca", erzählte Lewandowski beim polnischen TV-Sender "Eleven Sports PL" weiter. "Das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort – nicht nur, um dort Urlaub zu machen."

Vielsagende Worte des Polen, die Nachricht ist offenkundig. Lewandowski würde gerne auch sein berufliches Leben nach Spanien verlagern.

Ad

"Es ist schwer zu sagen, ob ich nächste Saison noch für Bayern spiele", ergänzte der 33-Jährige noch: "Ein Wechsel zu Barça? Es hängt von mehreren Faktoren ab. Ich denke, meine Situation ist klar und es hat keinen Sinn, darüber zu reden ..."

Ligue 1 Neymar mit Zwangsbekenntnis zu PSG: "Habe keine andere Wahl" VOR EINER STUNDE

Der Vertrag von Lewandowski, der derzeit Urlaub an der Cote d'Azur in Süd-Frankreich macht, läuft noch bis 2023. Die Bayern hatten zuletzt mehrfach betont, dass sie ihn frühestens im Sommer 2023 abgeben werden. Das hoch verschuldete Barça bietet den Münchnern angeblich 32 Millionen Euro Ablöse.

Arbeitet der FC Bayern schon am Ersatz?

Auch am "Sky"-Mikrofon zeigte sich Lewandowski in Redelaune. Auf die Frage, in welchem Dress man den Stürmer in Zukunft sehen werde, antworte er: "Jetzt bin ich gerade in Monaco. Aber ich denke, dass die Zeit wahrscheinlich bald kommt, um mehr Informationen zu geben. Bald kann man ein bisschen mehr sagen."

Es klingt so, als würden die Verhandlungen noch laufen. Möglicherweise steht das Dementi der Bayern-Bosse nicht mehr felsenfest.

Laut verschiedenen Medienberichten arbeiten die Verantwortlichen des Rekordmeisters an einem Transfer von Liverpool-Ass Sadio Mané. Dem Stürmer liegt laut "L'Equipe" ein Angebot über einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro vor.

Als Ablöse sollen die Bayern den Reds 30 Millionen Euro geboten haben und bereit sein, bis zu zehn Millionen Euro Bonuszahlungen draufzupacken.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nkunku kommentiert PSG-Gerüchte: "Mein Herzensklub"

Ekstase pur! Real-Stars feiern Mega-Party in Madrid

Champions League Hamann mit vernichtender Kritik an Thiago: "Überbewertet" VOR 4 STUNDEN