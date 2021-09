Der französische Nationalspieler war nach einer Knie-OP erst Ende August wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Hernández mache, so Nagelsmann, "einen sehr guten Eindruck. Er ist körperlich wieder voll da und hat keine Probleme im Knie". Bereits in einer der bevorstehenden Partien gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) und in der Champions League beim FC Barcelona am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) werde der 25-Jährige "zum Einsatz kommen, in beiden eher nicht", sagte Nagelsmann.

Der Abwehrspieler hatte während der EM im Juni einen Einriss des Innenmeniskus erlitten und war anschließend operiert worden.

(SID)

